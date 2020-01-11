Вместе с Сулеймани: США покушались на военачальника КСИР

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене — Абдула Резу Шахлаи.

Как сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, эта операция не увенчалась успехом. При этом американские официальные лица уже готовили информационное сообщение о двух проведенных атаках, но в итоге им пришлось рассказать только об устранении Сулеймани.

На прошлой неделе США нанесли два ракетных удара по территории близ аэропорта в Багдаде, в результате чего был ликвидирован Сулеймани. Генерал был убит по прямому приказу президента США Дональда Трампа — Вашингтон считает его ответственным за гибель американских военных в Ираке и Сирии.

Иран ответил на это обстрелами американских баз в Ираке. При этом, по словам американского президента, в результате последнего ракетного удара Ирана граждане США не пострадали, а самим объектам был нанесен минимальный ущерб. При этом ранее иранские СМИ сообщали, что в результате ударов погибли 80 человек, но американская сторона опровергает эти заявления. Сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».

Вскоре парламент Ирака одобрил резолюцию, в которой содержится просьба к иракскому правительству прекратить действие соглашения четырехлетней давности об отправке американской стороной своих войск в Ирак для борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

За любой дальнейший враждебный шаг Иран пообещал США «более жесткую месть»,

заявил со своей стороны начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Исламской республики генерал Абдолла Араги. Он заверил, что ответ от КСИР будет «сильнее, сокрушительнее и шире», чем атака на американские военные базы в Ираке в ночь на 8 января.

После этого американские войска покинули свою базу в Хораб-эль-Джейр на северо-востоке Сирии и направились в Ирак. Утром 8 января около 40 грузовиков с военной техникой и транспортными средствами выехали в направлении иракской территории. Также 50 американских военных грузовиков с военным и материально-техническим оборудованием покинули свою базу в городе Хасеке на северо-востоке Сирии и поехали в сторону иракской границы.

Впрочем, как стало известно позднее, у американских спецслужб не было точной информации о «планах» Сулеймани атаковать посольства США, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News. Однако, по его словам, сомнений в неизбежности атак не было. Иранский генерал планировал атаки против других стран, подчеркнул глава Госдепа, но не привел никаких доказательств для подтверждения своих слов.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страна готова поговорить с США и Ираном, если американская сторона заинтересована в этом. По его словам, Россия готова обсудить сложившийся кризис, однако для этого США сначала должны проявить свою заинтересованность.

Дипломат рассказал, что страны постоянно взаимодействуют друг с другом в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Эскалация между США и Ираном привела к крупной трагедии — приведенные в состояние полной боевой готовности иранские силы ПВО сбили самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января в Тегеране. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. В Тегеране указали, что фатальная ошибка произошла потому, что украинский самолет летел вблизи важного военного объекта, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции, и был принят за «враждебно настроенную цель».

На фоне всего происходящего Трамп призвал НАТО начать играть более активную роль на Ближнем Востоке. По его мнению, альянс должен обеспечить «более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс». В заявлении военного союза, опубликованном после беседы Трампа с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится, что НАТО «может сделать больше для региональной стабильности и борьбы с международным терроризмом».