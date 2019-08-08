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Вместе с Эрдоганом против России: Зеленский готовит переворот в Черноморском регионе?

08 августа 2019, 01:54  •  21 • Политика
Владимир Зеленский рассчитывает совершить переворот в Черноморском регионе при помощи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и надавить на Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В рамках пресс-конференции украинский политик отметил, что совместные действия Киева и Анкары могут кардинально изменить ситуацию в Черноморском регионе и на территории Крымского полуострова. Он также считает, что стороны могут вместе заставить Россию "уважать" международное право.
"Вернёт мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар, освободит политзаключённых", - описал он ситуацию.
Ранее стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал как можно скорее провести встречу "нормандской четвёрки" по Донбассу. За последние два месяца он провёл переговоры с главой России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном.

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