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Вместе с COVID-19 на Украину надвигается эпидемия безнаказанных убийств

05 апреля 2020, 06:35  •  97 • Украина

Пытаясь хоть как-то уберечь собственных медиков от новой заразы, украинские власти всерьёз заговорили о запрете вскрытия покойников — причём не только официально подтверждённых умерших от коронавируса, но и скончавшихся граждан с подозрением на инфицирование. Хотя под внешнюю картину подобных смертей вполне подходит целый ряд насильственных способов лишения жизни.

Городской голова Днепра Борис Филатов уже пообещал отменить судебно-медицинские экспертизы т.н. «коронавирусных трупов» во всех клиниках своей вотчины. Как известно, этот мэр-вешатель который год творит все, что хочет. Недовольным затыкают рот его боевики-правосеки. На днях Филатов гордо отчитался, что на городских кладбищах выкопали 600 могил для возможных жертв вируса. Ключевое слово здесь - «возможные жертвы». Ведь теперь он решил запретить патологоанатомические вскрытия, и точный диагноз никто не поставит, а кладбищенские ямы готовы. Вполне логично, что подобная практика вскоре распространится на всю Украину. Мысль о том, что сотрудники моргов должны получить качественные средства защиты, для постмайданных чиновников кажется странной.

- В нашей стране возможно что угодно. Технически — можно запретить вскрытия. Однако, принимая такое решение, нужно понимать, к каким последствиям оно приведет, - говорит заведующий отделом Одесского областного бюро судмедэкспертизы Борис Яворский. – Прежде всего, к совершенно не прогнозируемому и не поддающемуся оценке искажению статистических данных. Не вскрывать умерших от коронавируса — это полностью утратить возможность контроля и понимания структуры летальности, а значит, особенностей течения заболевания. Это может привести к совершенно фатальным ошибкам в оценке эпидемии. Кроме того, решение не брать на вскрытие умерших от COVID-19 может привести к тому, что коронавирус станет прикрытием банальных убийств. Придуши человека подушкой, скажи всем, что у него коронавирус, — труп быстренько сожгут, и все будет тип-топ. Запретить вскрытия — это, с моей точки зрения, открыть ящик Пандоры.

Многие эксперты подтверждают опасение одесского коллеги. Удобных способов невероятное множество. Например, криминальное отравление человека с помощью одного из самых распространенных комнатных цветков по внешней картине полностью совпадает с симптомами коронавируса. У жертвы повышается температура, усиливается сердцебиение, начинается озноб и затрудняется дыхание. Вскоре наступает летальный исход. Чтобы провернуть дельце, достаточно прочитать роман Агеты Кристи «Скрюченный домишко», где из-за горшка гортензий выглядывает девочка-убийца.

Уточним, доказать убийство в похожем случае могло бы только вскрытие. Но его не будет, и преступники гарантированно останутся на свободе. Есть прогнозы, что безнаказанные расправы под видом гибели от нового вируса начнутся в самых разных слоях населения – от бизнесовых разборок и споров о богатом наследстве до обычных семей, где воспользуются случаем попросту отправить в лучший мир своих надоевших пожилых родственников.

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