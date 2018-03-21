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Вместе с Британией Евросоюз покинет ещё одна страна

21 марта 2018, 19:24  •  66 • В мире
Гибралтар выйдет из ЕС, членом которого это мини-государство является через Британию, вместе с метрополией, объявил главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье
Когда Brexit станет реальностью, Евросоюз лишится сразу двух членов: Британии и членствующей в ЕС через неё её заморской территории Гибралтар. Данное решение является окончательным, заявил в Брюсселе Мишель Барнье. Все касающиеся этого спорные вопросы будут обсуждать в дальнейшем в двустороннем порядке Мадрид, никогда не признававший законность этого британского анклава на своей территории, и Лондон.
Англичане отобрали у Испании Гибралтар в 1713 году по Утрехтскому мирному договору в результате Войны за Испанское наследство. С тех пор испанцы неоднократно пытались вернуть этот пятачок своей земли, который после открытия в середине XIX века Суэцкого канала очень вырос в цене. Они рассчитывали захватить этот порт и город-крепость в 1727 году во время англо-испанской войны, через полвека — в ходе испано-французской "великой осады". И всё тщетно. Зато британцы в 1938 году, воспользовавшись гражданской войной в Испании, увеличили границы своей территории на юге Пиренеев. За эти старые грехи теперь, похоже, придётся расплачиваться.
Вердикт Мишеля Барнье
Гибралтар покинет Евросоюз одновременно с Великобританией, это не может быть поставлено под сомнение",
— сказал Барнье по итогам очередного раунда переговоров с министром Великобритании по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом. После этого Испания получит полную поддержку Евросоюза, чтобы завершить согласование в двустороннем порядке с Британией остающихся неурегулированными вопросов управления этой территорией, добавил он.
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье: "Гибралтар покинет Евросоюз одновременно с Великобританией, это не может быть поставлено под сомнение". Фото: www.globallookpress.com
Британия и, соответственно, Гибралтар покинут ЕС 30 марта 2019 года. С этого времени начнётся 21-месячный переходный период, в течение которого, по словам Барнье, "Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена ЕС, оставаясь членом единого рынка, но не сможет принимать участие в процессе принятия решений в Евросоюзе".
Предполагается, что за этот срок удастся практически урегулировать все остающиеся проблемы, связанные с Brexit. Причём в Брюсселе, как видим, будут всецело поддерживать в этой части "бракоразводного процесса" с Британией остающуюся в ЕС Испанию, для которой Гибралтар — то же самое, что для Аргентины Фолклендские (Мальвинские) острова.
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Речь идёт о том, что все договоры, которые существуют между ЕС и Британией, не смогут применяться к Гибралтару без договорённости Соединённого Королевства с Испанией, которая получает, таким образом, право заблокировать этой территории доступ к любым торговым соглашениям с участием ЕС. Такой потрясающей возможности и всеевропейской поддержки в ведении дел с Гибралтаром и стоящими за его спиной англичанами у испанцев ещё не было никогда, и они наверняка воспользуются этой возможностью по полной программе.
Всё проходит...
На такой драматической ноте заканчивается для Гибралтара членство в ЕС, куда он вступил вместе с Британией в 1973 году, и из которого подавляющее большинство жителей этого мини-государства не желает уходить. Почему? Потому что Британия далеко, а Испания совсем рядом, прямо за околицей, и это создаст для всех массу неудобств.
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Тем не менее в декабре 2020 года для обитателей Скалы на юге Пиренеев начнётся новая жизнь. Зато Брюссель будет доволен. Единственный офшорный центр в ЕС и "налоговый рай", где нет НДС и терпимо относились в том числе и к сомнительному происхождению капиталов инвесторов, прекратит существование. Да, гибралтарцам, почти 96% которых на референдуме по выходу Британии из ЕС голосовали против, придётся расстаться с очень высоким уровнем жизни, который им обеспечивает, прежде всего, торговля и банковский сектор. После Brexit Испания будет вправе ввести пограничный контроль. Это означает, что гибралтарцы, чтобы попасть в ЕС, и иностранные туристы, чтобы приехать из Испании на Скалу, будут нуждаться в визах.
Самый маленький член ЕС
Гибралтар официально считается одной из 14-ти заморских территорий Британии, но фактически это самое настоящее маленькое государство. Численность постоянного населения Скалы совсем небольшая — чуть более 33 тысяч человек. С 60-х годов ХХ века в Гибралтаре действует и периодически обновляется конституция, проводятся референдумы. Там существуют парламент, который делит законодательную власть с королевой Елизаветой II, и правительство, действует полное внутреннее самоуправление, функционирует аэропорт. У Гибралтара имеется отдельная от Соединённого Королевства юрисдикция и налоговая система, благоприятная для создания офшоров.
Неудивительно, что финансовый сектор обеспечивает ему свыше 20% доходов. Много денег оставляют в Гибралтаре туристы, судоходство также приносит большую прибыль. C 2004 года жители Гибралтара могут участвовать в выборах в Европарламент, так как с большой выгодой для себя сидели на двух стульях, будучи одновременно подданными Великобритании и гражданами ЕС.
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Теперь эта лафа и "особый статус" уходят в прошлое. В Брюсселе и Берлине, озабоченных собираемостью налогов, давно точат зубы на имеющиеся в Европе финансовые "чёрные дыры" вроде Гибралтара, Лихтенштейна, Андорры или Монако, и там будут только рады, если их станет на одну меньше.
О бороде испанского короля
Глава британского МИД несуразный Борис Джонсон заверяет, что, "как всегда, Великобритания остаётся непримиримой и твердокаменной в поддержке Гибралтара". Воинствующая британская пресса обещает из-за Гибралтара "подпалить бороду испанскому королю", забывая, что на дворе XXI век, а не времена сказавшего первым эту фразу "королевского пирата" и морского разбойника Фрэнсиса Дрейка или Британской империи, над которой ещё в середине прошлого века не заходило солнце. Сейчас Британия — маленькая, истеричная страна, раздутый финансовый пузырь, государство, которое в экономическом и военном отношении слабее, чем было в 1982 году во время Фолклендской войны. Поэтому Испания будет вправе делать с Гибралтаром всё, что захочет.
Глава британского МИД Борис Джонсон: "Великобритания остаётся непримиримой и твердокаменной в поддержке Гибралтара". Фото: www.globallookpress.com
Как решит повести себя Испания с учётом того, что физически Гибралтар и после выхода из ЕС никуда не денется с юга Пиренейского полуострова, мы скоро узнаем. Однако есть одна любопытнейшая деталь. В то время как Лондон пытается мобилизовать весь мир с целью осуждения России за подстроенное британскими спецслужбами "дело Скрипаля", председатель правительства Испании Мариано Рахой направил одно из самых тёплых поздравительных посланий уверенно победившему на президентских выборах в России Владимиру Путину.
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В нём, в частности, говорится:
Хочу передать вам мои самые искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и пожелать успеха в выполнении ваших обязанностей. Сложные моменты, которые сейчас переживает мир, требуют от нас большой ответственности. Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдёте готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами".
Столь сердечное поздравление из Мадрида, похоже, связано с тем, что в данном случае работает ещё и британский фактор. Испания, как мы знаем, давно враждует с Британией из-за Гибралтара, который, покинув ЕС вместе с метрополией в результате Brexit, похоронит надежды Мадрида на его мирную интеграцию. Ну а поскольку главный враг Британии теперь — Россия, испанцам не мешает заручиться с её стороны самыми тёплыми и дружественными чувствами. А вдруг пригодится? Для чего пригодится, читатель, наверное, уже догадался. И ведь если Лондон не изменит своего поведения, то действительно может пригодиться.
Латышев Сергей

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