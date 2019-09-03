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Вместе "в борьбе против нацизма": Путин о братских отношениях между Россией и Монголией
03 сентября 2019, 11:39 • 56 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал отношения России и Монголии братскими, отметив, что объединила два народа юбилейная дата битвы на Халхин-Голе. В свое время, по словам Путина, Советский союз решительно поддержал республику, и она ответила во времена Великой Отечественной войны тем же.
По словам Путина, во время ВОВ Монголия делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма.
Такое заявление глава российского государства сделал сегодня на переговорах с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. При этом, продолжил Путин, после войны отношения народов продолжили развиваться самым наилучшим образом. Таким образом, они стали фактически братскими.
В свою очередь глава Монголии заявил, что очень рад видеть российского лидера в Улан-Баторе в дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе. Он рассказал о широком праздновании этого юбилея в Монголии, заметив, что особенно впечатляющим стало показательное выступление "Русских витязей".
Переговоры Путина с Баттулгой проходят в Государственном дворце, но не в кабинете, а в юрте, установленной на пятом этаже дворца. Войлочная юрта - традиционное жилище в Монголии.
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