Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина в Улан-Баторе встретили всадники в форме личной гвардии Великого хана
На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
Один удар - нет нескольких военных баз: Русский "Борей" готовят к патр...
Рада и правительство Украины приступили к "работе" (Иван Скориков)
Главная / Политика

Вместе "в борьбе против нацизма": Путин о братских отношениях между Россией и Монголией

03 сентября 2019, 11:39  •  56 • Политика
Президент России Владимир Путин назвал отношения России и Монголии братскими, отметив, что объединила два народа юбилейная дата битвы на Халхин-Голе. В свое время, по словам Путина, Советский союз решительно поддержал республику, и она ответила во времена Великой Отечественной войны тем же.
По словам Путина, во время ВОВ Монголия делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма.
Такое заявление глава российского государства сделал сегодня на переговорах с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой. При этом, продолжил Путин, после войны отношения народов продолжили развиваться самым наилучшим образом. Таким образом, они стали фактически братскими.
В свою очередь глава Монголии заявил, что очень рад видеть российского лидера в Улан-Баторе в дни, когда отмечается 80-летие исторической победы на Халхин-Голе. Он рассказал о широком праздновании этого юбилея в Монголии, заметив, что особенно впечатляющим стало показательное выступление "Русских витязей".
Переговоры Путина с Баттулгой проходят в Государственном дворце, но не в кабинете, а в юрте, установленной на пятом этаже дворца. Войлочная юрта - традиционное жилище в Монголии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
03 сентября 2019, 05:09
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
02 сентября 2019, 23:54
Лавров и Зариф выступили против провокаций США и за стабилизацию в Персидском заливе
02 сентября 2019, 22:39
Пушков ответил латвийскому министру на слова об «оккупации» СССР
03 сентября 2019, 08:24
"США пытаются спровоцировать Иран": Лавров о "тревожной" ситуации вокруг СВПД
02 сентября 2019, 12:54
Путин назвал преимущества дзюдо в жизни
02 сентября 2019, 22:39
Хантсман рассказал об эмоциях в связи со скорым отъездом из России
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 сентября 2019, 01:54
А за чей счет школа? После скандала с четой Зеленских у украинцев возникли вопросы
03 сентября 2019, 08:24
Почему в деле о крушении «Боинга» Малайзия оказалась на стороне России
03 сентября 2019, 08:09
«Осознают, с каким государством имеют дело»: в Европе призвали помочь Украине провест...
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского фл...
03 сентября 2019, 01:54
В Госдуму внесли законопроект по борьбе с "главным кошмаром автовладельца"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 августа 2019, 19:09
"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
28 августа 2019, 18:54
«Преднизолона нет абсолютно нигде»: почему из российских аптек исчезло жизненно важное лекарство
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
28 августа 2019, 12:39
Эксперт задал только два вопроса по MH17 и разоблачил заговор: Есть человек, который вывел самолёт под выстрел
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.