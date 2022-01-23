Вместе против США. Москва и Тегеран провели секретные переговоры?

Визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву оправдал ожидания Тегерана и испугал его врагов. Немедленных результатов ждать не стоит, но Россия должна от этого только выиграть.

Общаться с иранскими официальными лицами и даже понимать их бывает непросто. Автор этих строк испытал это на себе, когда, прослушав речь иранского представителя на Мюнхенской конференции по безопасности, единственный раз за свою 40-летнюю журналистскую карьеру не понял, что спикер имел в виду. Иранец говорил высокомерно и нарочито витиевато, как бы издеваясь над аудиторией, потому что находился среди врагов и не скрывал этого.

Приезд в Москву Ибрахима Раиси – это совсем из другой оперы. Президент Ирана оказался среди друзей и поэтому изъяснялся понятно и ясно. Программа его визита, в котором президента Исламской Республики Иран сопровождали министры иностранных дел, нефти и экономики и финансов, говорила о том же. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, совершение намаза на молитвенном коврике в одном из кремлёвских залов, выступление в Госдуме и посещение Соборной мечети в Москве – всё это выглядело естественно и гармонично.

Что ожидалось от визита?

Перед вылетом в Россию Раиси заявил:

Визит может стать поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях Ирана с Россией и будет полезным для обеспечения безопасности, экономических и торговых отношений в регионе.

Напомнив, что Россия и Иран являются членами многих экономических и политических организаций, в том числе Шанхайской организации сотрудничества, Раиси выразил уверенность, что взаимодействие двух стран обеспечит безопасность в регионе.

Россия играет ключевую роль в Евразийском экономическом союзе, и наше сотрудничество в этом направлении может быть эффективным для продвижения торгово-экономических проектов,

– добавил он.

"Повестка дня весьма и весьма обширная, очень много важных вопросов, которые представляют интерес для обеих сторон", – подтвердил пресс-секретарь русского президента Дмитрий Песков. Как сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров, стороны проведут "инвентаризацию" двусторонних отношений, обсудят много совместных проектов, ключевые вопросы мировой и региональной повестки дня.

Перед началом переговоров со своим иранским коллегой Путин констатировал, что на международной арене Россия и Иран сотрудничают "очень плотно" и что ему "очень важно узнать" позицию Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), по ситуации в Афганистане. Отметив рост товарооборота между обеими странами (6% в 2020-м и 38% в 2021 году), Путин с удовлетворением констатировал: "Работа идёт по очень многим направлениям".

Президент Ирана во время переговоров в Кремле был серьёзен и сосредоточен. Фото: kremlin.ru

По словам посла Ирана в Москве Казема Джалали, подписания документов и соглашений по итогам переговоров президента Раиси не планировалось, но эта встреча поможет "разработать дорожную карту двух стран, которая позволит дальше развивать двусторонние отношения". Иными словами, смыл визита заключался в том, чтобы прийти к важнейшим принципиальным договорённостям, которые необязательно афишировать.

Раиси в Думе разносит США

Каждый визит условно можно разделить на две части: что было сказано и что было сделано. Для широкой публики речь идёт, конечно, главным образом о первой части. Выступая на пленарном заседании в Госдуме, Раиси заявил, что "успешная модель сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии … может стать эффективной моделью для развития наших отношений в различных направлениях". "Укрепление ирано-российских отношений в двусторонних и многосторонних форматах имеет очень много экономических и потенциальных возможностей, и это приведёт к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве. И это усилит нашу синергию", – подчеркнул он.

Президент Ирана поддержал Россию в конфронтации с Западом, причём в очень интересном ключе:

Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов – всё это входит в повестку дня НАТО… Такое поведение, в конечном счёте, приведёт к их распаду.

По словам Раиси, господство Запада во главе с США уже рухнуло, однако желание заниматься экспансионистской политикой не исчезло, "наоборот, они включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри". "Это делается путём введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране", – добавил президент Ирана.

Раиси указал в этой связи на необходимость для сталкивающихся с враждебностью Запада России и Ирана придать "устойчивый характер" двусторонним отношениям, максимально развивать их "на прочной и постоянной основе", сделать взаимовыгодными. Коснулся в своём выступлении Раиси и аспекта, который волнует весь мир – иранской ядерной программы.

Политика Исламской Республики Иран в соответствии с указанием верховного лидера заключается в том, что мы не занимаемся созданием ядерного оружия, это не находится в нашей оборонной стратегии."Мы не хотим ничего большего, чем реализации своих прав, и Исламская Республика Иран очень серьёзно намерена достичь договоренностей, если противоположные стороны хотят эффективно и серьёзно устранить санкции.

Ядерные договорённости

Вопрос о практических результатах визита, коль скоро никаких документов подписано не было, довольно сложен.

Иран – это страна, находящаяся под, наверное, самыми серьёзными в мире санкциями, другим странам сотрудничать с Ираном "запрещено". И для самих иранцев, прежде всего, лучше такое сотрудничество не афишировать, чтобы не создавать и себе, и другим лишних проблем. Поэтому в случае заключения Ираном соглашений с другими странами к ним стараются не привлекать внимания – и о них мало что известно.

К тому же из-за жесточайших санкций у Ирана мало "живых денег", и расплачиваться за покупку нужных товаров иранцам сподручнее натурой – нефтью, газом, полезными ископаемыми или продукцией своей промышленности, в некоторых сферах весьма продвинутой (иранские дроны, например, Россию могли бы заинтересовать). То есть – по бартеру. Или в кредит.

В этом сложность экономического сотрудничества с Ираном, от которой пока никуда не деться. Поэтому точной информации, деталей того, о чём договорился в Москве Раиси, нет. Чтобы лучше уяснить положение дел, придётся использовать обрывочную информацию и даже слухи.

Вот, например, официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди в интервью телеканалу Press TV заявил, что в числе вопросов "стратегической важности" на переговорах Путина и Раиси были энергетика и сфера ядерных технологий. "Иран и Россия намереваются развивать стратегическое сотрудничество в атомной сфере", – сообщил он. По словам Камальванди, один из запланированных Ираном проектов атомного сотрудничества с Россией оценивается в 5 миллиардов долларов:

АЭС мощностью 1 тысяча мегаватт уже работает. Ирану была передана технология. АЭС эксплуатируется иранскими инженерами. Мы уже строим два новых блока мощностью 5 тысяч мегаватт каждый.

"На переговорах с российской стороной мы достигли хороших двухсторонних соглашений в торгово-экономической сфере. Среди них есть документ о создании линии поддержки в 5 миллиардов долларов между Ираном и Россией", – подтвердил министр экономики Ирана Эхсан Хандузи.

Сотрудничество, которого как бы нет

Проходила информация, что Раиси привёз в Россию проект соглашения о стратегическом партнёрстве сроком на 20 лет. В Иране об этом говорят совершенно открыто, Россия по понятным причинам молчит. Накануне визита в западных и турецких СМИ прошла серия публикаций о перспективах военно-технического сотрудничества между обеими странами, в том числе о возможности заключения контракта на 10 миллиардов долларов на покупку русской военной техники. Приводится сумма и в 2 миллиарда долларов. Называются и "кандидаты" на приобретение – истребители Су-35 и даже ЗРК С-400. Речь шла также якобы о модернизации и ремонте иранских МиГ-25 и Су-24МК.

ВВС Ирана действительно сильно устарели и серьёзно уступают своим региональным противникам. Основную часть парка ВВС и армейской авиации Ирана до сих пор составляют американские самолёты и вертолёты, закупленные при шахе до исламской революции 1979 года. Между тем у России, похоже, свободные Су-35 имеются – после того как Индонезия под нажимом США (официально – "из-за нехватки бюджетных средств") отказалась от закупки 11 русских "сушек". Возникли проблемы и с продажей Алжиру самолётов этого типа, передумал и Египет. С достоинствами Су-35 это, разумеется, никак не связано.

Любопытно, что представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отказался комментировать слухи о предоставлении Москвой Тегерану кредита, в том числе на закупку вооружений. "Вопросы военно-технического сотрудничества мы никак не комментируем", – заявил он. И это явно неслучайно. Конкурирующие в регионе с Ираном арабские страны, как сообщает The Arab Weekly, уже обеспокоились насчёт того, что Россия кредитует закупку Тегераном военной техники, и намерены "отговорить" от этого Москву предложением заманчивых инвестиций и крупных экономических проектов. Турецкая государственная телерадиокомпания TRT утверждает, что Тегеран рассчитывает приобрести по меньшей мере 24 многоцелевых Су-35, и в Иране уже якобы отобрали три десятка пилотов, которые будут учиться на них летать.

Что с того?

Раиси съездил в Москву не зря. В отношениях между нашими странами бывало всякое, но сейчас они находятся в лучшей форме, чем когда-либо в прошлом. Иран – наш сосед, это суверенное государство гордого народа с большим будущим, достойная всяческого уважения древняя культура. Иран – единственная в мире страна, которая породила столько религий и религиозных доктрин: зороастризм, манихейство, маздакизм, шиизм (с исмаилизмом), бабизм, бехаизм... Нам надо сотрудничать – благожелательно, с пониманием. Особенно там, где интересы двух стран совпадают.

Это прежде всего Сирия, где Иран активно участвует в борьбе с терроризмом, и Закавказье, где Москву и Тегеран объединяют нежелание видеть усиление Турции, попытки Запада и Израиля поставить под контроль Азербайджан. Обе страны сотрудничают и по Афганистану. Иран отвлекает на себя часть ресурсов и военного потенциала США, которые в ином случае были бы использованы против России.

Кроме того, не стоит забывать, что среди исламских террористов, пытавшихся атаковать Россию, никогда не было шиитов.