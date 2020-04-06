Вместе победим!

Китай благодарит Россию за поддержку в борьбе с вирусом

В потоке похожих на сводки с фронтов сообщений о распространении волн заболевания коронавирусом не очень широко освещалось заявление официального представителя МИД Китайской Народной Республики Хуа Чуньин со словами благодарности в адрес российских СМИ за объективное освещение событий в Китае в это трудное время.

Китайский дипломат подчеркнула готовность властей КНР объединить усилия с Россией и другими странами, чтобы окончательно сдержать распространение инфекции. «Китай и Россия поддерживают друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства, которые всегда опираются на принципы взаимопонимания и взаимной поддержки, – отметила Хуа Чуньин. – В сложившейся ситуации Россия нуждается в более активном содействии… Мы готовы активизировать сотрудничество с РФ в борьбе с пандемией».

Поблагодарив российские СМИ за объективное освещение событий в Китае, китайский дипломат сказала, что Пекин всегда будет помнить поддержку, оказанную российской стороной в трудную минуту, когда в КНР была чрезвычайно сложная эпидемиологическая ситуация.

Такая поддержка особо важна в обстановке, когда на Западе, в первую очередь в США, предпринимаются попытки возложить ответственность за распространение нового вируса на КНР. Президент США Дональд Трамп называет коронавирус «китайским вирусом» и пытается обвинить власти КНР чуть ли не в сокрытии эпидемии на её ранней стадии. Это вызвало осуждение даже у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметившей, что «вирус не знает национальных границ и не должен отождествляться с той или иной страной». Тем не менее Совет по национальной безопасности США продолжает критиковать Пекин, обвиняя его в сокрытии данных о вспышке, в подавлении попыток врачей и журналистов доносить объективную информацию. Представитель МИД КНР Гэн Шуан ответил на это, что Вашингтону следует прекратить перекладывать на других ответственность за то, что США впустую растратили время на подготовку к эпидемии.

Известно высказанное китайской стороной предположение, что вирус занесли в Ухань американские военные. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Свои выводы китайский дипломат сделал после выступления в комитете по надзору палаты представителей США Роберта Редфилда – директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Представитель китайского МИД сообщил, что после своего доклада Редфилд был арестован. В связи с этим Лицзянь задал в Twitter властям США ряд вопросов. Когда в Соединённых Штатах был выявлен нулевой пациент и сколько людей заражено сейчас? В каких больницах находятся в Америке инфицированные?

Хотя в Российскую Федерацию первые инфицированные прибыли из Китая, в нашей стране не было по этому поводу никакой шумихи, тем более с расистским оттенком, как в США. Да и основной поток заражённых шёл не из Китая, а из Европы, куда ещё в марте устремились состоятельные россияне (с семьями, с детьми!) и откуда они теперь торопились вернуться. Согласно официальной статистике, наибольшее количество заразившихся за границей граждан РФ прилетели из Италии, Испании, Франции, Германии и ОАЭ. А всего пациенты с диагнозом коронавируса прибыли в Россию из 73 стран.

В своем выступлении Хуа Чуньин сочла важным и уместным накануне 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне напомнить, что народы наших двух стран имеют опыт совместной борьбы со вселенским злом – германским нацизмом и японским милитаризмом. «В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, когда велась оборона Москвы, советские бойцы не могли отступить, поскольку за их спиной была столица. Китайский народ недавно выиграл собственную «битву под Москвой» [в борьбе с эпидемией. – Ред.]… Страны мира должны сплотиться в условиях пандемии, чтобы одержать над вирусом окончательную победу», – заявила официальный представитель МИД КНР.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, Россия уже получила около 26 тонн гуманитарной помощи из Китая. Груз включает медицинские маски, респираторы, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы, инфракрасные термометры. Полученные медицинские изделия и средства индивидуальной защиты направлены для дальнейшего распределения в ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова» Минздрава России.

Известно, что и Россия, даже испытывая недостаток в таких средствах защиты, как, например, медицинские маски, оказывает посильную помощь странам, где сложилась особо острая ситуация. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сказал, что помощь России во время борьбы Китая с COVID-19 была искренней, своевременной, твёрдой и всесторонней. «Президент Владимир Путин сразу же направил председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия и многократно выражал публичную поддержку Китаю». В самом начале эпидемии из России был направлен в КНР военный самолёт с 23 тоннами гуманитарной помощи; китайские медики получили свыше 2 миллионов комплектов, включавших спецодежду, маски, перчатки. Посол Чжан Ханьхуэй назвал трогательной и помощь простых россиян, которые записывали для китайцев ролики со словами поддержки и размещали их в социальных сетях.