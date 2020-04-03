Вместе нельзя: В Перу ввели женские и мужские дни из-за COVID-19

Президент Перу Мартин Вискарра ввёл новую карантинную меру. По понедельникам, средам и пятницам в аптеки и магазины можно ходить только лицам мужского пола. Женщины обязаны сидеть дома. Их дни - вторник, четверг и суббота.

"А по воскресеньям запрет будет касаться всех", - сообщил Вискарра в эфире радиостанции RPP.

Глава государства добавил, что ограничения нацелены только на тех жителей страны, которые соблюдают самоизоляцию. Те же, кто задействован в работе жизненно важных учреждений и предприятий, будут жить по-старому. Их нововведения не касаются.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Перу у 1414 граждан подтверждён коронавирус. Умерло 55 человек, выздоровело 537. Около двух недель назад президент страны объявил чрезвычайное положение. Сначала были закрыты все государственные границы, а позднее введён комендантский час.

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