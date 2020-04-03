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Вместе нельзя: В Перу ввели женские и мужские дни из-за COVID-19

03 апреля 2020, 18:35  •  53 • В мире
В течение 10 дней в Перу будет действовать новое ограничение, призванное сдержать распространение коронавируса в стране. Людям разрешается выходить на улицу только трижды в неделю. Причём в одни дни исключительно мужчинам, в другие - женщинам.
Президент Перу Мартин Вискарра ввёл новую карантинную меру. По понедельникам, средам и пятницам в аптеки и магазины можно ходить только лицам мужского пола. Женщины обязаны сидеть дома. Их дни - вторник, четверг и суббота.
"А по воскресеньям запрет будет касаться всех", - сообщил Вискарра в эфире радиостанции RPP.
Глава государства добавил, что ограничения нацелены только на тех жителей страны, которые соблюдают самоизоляцию. Те же, кто задействован в работе жизненно важных учреждений и предприятий, будут жить по-старому. Их нововведения не касаются.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Перу у 1414 граждан подтверждён коронавирус. Умерло 55 человек, выздоровело 537. Около двух недель назад президент страны объявил чрезвычайное положение. Сначала были закрыты все государственные границы, а позднее введён комендантский час.
В Китае из-за карантинных мер резко увеличилось количество разводов. Bloomberg рассказывает: юристы работают буквально на износ, но всё равно не успевают принять заявления от всех желающих. Оказалось, что люди, находившиеся круглосуточно вместе на протяжении нескольких дней, зачастую не имеют ничего общего. По словам сотрудника городского отдела по расторжению браков Лу Шичжуня, наибольшее количество разводов приходится на молодые пары. Они слишком бурно ссорятся из-за бытовых мелочей и в результате принимают решение разойтись.

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