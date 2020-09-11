Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украи...
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обер...
Главная / Политика

Вмешаться в семью можно? Детский омбудсмен озадачила своим отзывом

11 сентября 2020, 20:20  •  63 • Политика
Детский омбудсмен не поддержала законопроект с запретом однополых браков и запретом на необоснованное вмешательство в дела семьи. "Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты", - сообщил юрист Максим Оленичев.
Законопроект "О защите семьи" нашёл врага в лице детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Она дала отрицательное заключение на документ, предусматривающий запрет на однополые браки и браки между людьми, сменившими пол, а также запрет на усыновление детей такими парами.
Речь идёт о законопроекте, который был разработан семью российскими сенаторами, среди которых Елена Мизулина. Документ направлен на защиту семей от необоснованного вмешательства и изъятия детей органами опеки. Кроме того, законопроект ставит перед собой задачу защиты традиционных семейных ценностей, которые были закреплены в недавно принятых поправках к Конституции.
Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты, которые запрещают в Семейном кодексе РФ однополые браки, пересматривают концепции лишения родительских прав и ограничения родительских прав, порядка отобрания ребёнка, - цитирует РБК слова юриста Максима Оленичева.
Напомним, что в этом году были приняты поправки к Конституции, которые среди прочего закрепили понятие брака как союза мужчины и женщины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
11 сентября 2020, 02:55
"Всё снесут и нас повыгоняют": Генерал-майор полиции о том, чем грозит миграционная инициатива МВД
11 сентября 2020, 06:35
"Путин никогда ни за что не извинялся, а тут…": У Вучича попросили прощения за пост Захаровой
11 сентября 2020, 08:25
В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина
11 сентября 2020, 13:00
Подарок российского посла Лукашенко посчитали "плевком в лицо"
11 сентября 2020, 12:05
"Обидеться можно только на русскую женщину?": Вучичу задали три неудобных вопроса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 сентября 2020, 12:55
Дочь Ефремова оскандалилась в Минске: Цензурных слов у журналиста не нашлось
06 сентября 2020, 07:25
Украина тайно закупила восемь российских ВСУ для транспортных Ан-124 «Руслан»
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
07 сентября 2020, 09:05
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
05 сентября 2020, 13:05
Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.