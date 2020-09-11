|
Вмешаться в семью можно? Детский омбудсмен озадачила своим отзывом
11 сентября 2020, 20:20 • 63 • Политика
Детский омбудсмен не поддержала законопроект с запретом однополых браков и запретом на необоснованное вмешательство в дела семьи. "Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты", - сообщил юрист Максим Оленичев.
Законопроект "О защите семьи" нашёл врага в лице детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Она дала отрицательное заключение на документ, предусматривающий запрет на однополые браки и браки между людьми, сменившими пол, а также запрет на усыновление детей такими парами.
Речь идёт о законопроекте, который был разработан семью российскими сенаторами, среди которых Елена Мизулина. Документ направлен на защиту семей от необоснованного вмешательства и изъятия детей органами опеки. Кроме того, законопроект ставит перед собой задачу защиты традиционных семейных ценностей, которые были закреплены в недавно принятых поправках к Конституции.
Напомним, что в этом году были приняты поправки к Конституции, которые среди прочего закрепили понятие брака как союза мужчины и женщины.
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 сентября 2020, 12:55
|
06 сентября 2020, 07:25
|
06 сентября 2020, 02:50
|
07 сентября 2020, 09:05
|
05 сентября 2020, 13:05
|
10 сентября 2020, 04:00
|
11 сентября 2020, 01:05