Вмешаться в семью можно? Детский омбудсмен озадачила своим отзывом

Законопроект "О защите семьи" нашёл врага в лице детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Она дала отрицательное заключение на документ, предусматривающий запрет на однополые браки и браки между людьми, сменившими пол, а также запрет на усыновление детей такими парами.

Речь идёт о законопроекте, который был разработан семью российскими сенаторами, среди которых Елена Мизулина. Документ направлен на защиту семей от необоснованного вмешательства и изъятия детей органами опеки. Кроме того, законопроект ставит перед собой задачу защиты традиционных семейных ценностей, которые были закреплены в недавно принятых поправках к Конституции.

Анна Кузнецова дала отрицательные отзывы на законопроекты, которые запрещают в Семейном кодексе РФ однополые браки, пересматривают концепции лишения родительских прав и ограничения родительских прав, порядка отобрания ребёнка, - цитирует РБК слова юриста Максима Оленичева.

Напомним, что в этом году были приняты поправки к Конституции, которые среди прочего закрепили понятие брака как союза мужчины и женщины.