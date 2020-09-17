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Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ

17 сентября 2020, 22:05  •  189 • Политика
Министерство иностранных дел России одёрнуло разгорячённую революцией ПАСЕ, которая сделала заявление по Белоруссии. В Москве заявили, что вмешаться в дела республики не получится.
МИД России направил протест в Парламентскую ассамблею Совета Европы после того, как комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека озвучил своё заявление по Белоруссии. Комитет объявил, что не признаёт результаты президентских выборов в Белоруссии, и призвал провести повторные выборы. Кроме того, он считает необходимым создание международного органа по расследованию преступлений в области прав человека в Белоруссии. В этот орган, по мнению ПАСЕ, должны войти как представители властей Белоруссии, так и представители гражданского общества.
Россия в свою очередь заявила, что подобные призывы являются прямым вмешательством в дела суверенной страны, которая к тому же не является членом ПАСЕ. Руководство Парламентской ассамблеи уже получило протест Москвы, сообщили агентству "РИА Новости".
Рассматриваем его (заявление) как попытку вмешательства во внутренние дела суверенного государства, которое к тому же не является членом страсбургской организации, - говорится в тексте.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко предостерёг посла США в Москве Джона Салливана от попыток вмешаться в дела Белоруссии и дестабилизировать обстановку в стране.

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