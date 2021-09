Вмешательство в выборы – кто заинтересован в «молдавском сценарии» для России? • 76 • Война Запад пытается отточить свой инструментарий 25 августа, почти за месяц до парламентских выборов в Российской Федерации, председатель Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов говорил о двух подходах, которые использует коллективный Запад с целью вмешательства в эти выборы. Первый подход состоит в том, чтобы максимально дискредитировать выборы в Госдуму, представив их «подтасовкой». По этой причине рядом иностранных государств и организаций были приняты решения не присылать в Россию наблюдателей. В числе «отказников» оказалось и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сославшись на введённые в России ограничения из-за пандемии коронавируса. По мнению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачёва, позиция Бюро является вмешательством во внутренние дела РФ, поскольку налицо попытка оспорить принятые Россией решения, цель же отказа в наблюдении за выборами – «устроить хайп». На сценарий «подтасовки» работают и ложные сообщения, которых за первые два дня голосования – 17 и 18 сентября – было выявлено около десяти тысяч. Их тиражировали и известные российские блогеры, и украинские бото-фермы, для чего активно использовались платформы TikTok, YouTube и Telegram. Однако если создание картинки «подтасовки» с помощью фейков – технология более или менее знакомая, если не сказать привычная, то активное внедрение специальных приложений, подсказывающих избирателю, за кого именно ему проголосовать, можно назвать новинкой. Особенно с учётом того, что такие гиганты, как Apple и Google, ссылаясь на то, что они обязаны соблюдать лишь законодательство «материнской» страны (США), до определённого момента обеспечивали доступ к приложениям, призванным в нарушение российских законов влиять на избирательную кампанию, в том числе в дни голосования. «Обеспечили доступ к приложению "Навальный", которое специально было разработано для проведения незаконной в России агитации за кандидатов, которых выбрали не наши граждане, избиратели, а фактически владельцы приложений. Программа разработана с участием иностранных граждан, напрямую связанных с государственными органами и спецслужбами иностранных государств, и содержится на серверах, которые расположены в США и ими же поддерживаемых. Есть основания полагать, что за таким наглым вмешательством в наши выборы стоят власти США», – рассказал председатель комитета Госдумы по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. Юристы Apple в диалоге с А. Климовым ссылались на правила, которые устанавливаются… Apple Distribution International Ltd. И поэтому, дескать, требование удалить приложение из своих онлайн-магазинов на Apple не распространяется, поскольку правила – это прерогатива Apple Distribution International Ltd, а не Генеральной прокуратуры РФ, требующей ограничить доступ к ресурсам, связанным с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), признанным в России экстремистской организацией****. Пусть не вводит читателя в заблуждение название ФБК – Фонд плотно занят способами смены власти в России, в том числе незаконными. В итоге и Apple, и Google приложения удалили, но только накануне голосования. Видимо, разработчики «правил» поняли, что сложно будет опровергнуть обвинения в прямом вмешательстве во внутренние дела РФ, решись они обеспечить доступ к агитации за определённых кандидатов непосредственно в процессе выборов. Однако и то, что было «до» – тоже вмешательство. Как и то, что за рубежом эти приложения работают. Непосредственно такое вмешательство предусмотрено проектом «Умное голосование» (УГ), весь «ум» которого состоит в том, что и российскому, и зарубежному избирателю деятели ФБК (а вместе с ними американские Ltd в лице своих цифровых платформ-монстров) «ненавязчиво» подсказывают, за кого следует проголосовать. Проект этот встроен и в приложение «Навальный», и плотно связанный с УГ проект «Голосуй за рубежом!», рассчитанный не столько на жителей России, сколько на заграничных россиян. Его администраторы признаются, что активисты проекта действуют в 45 странах, а в 11 проводят экзитполы. А в дни голосования прямо призывают искать «рекомендации по кандидату» на сайте «Голосуй за рубежом!», откуда ведёт ссылка на «Умное голосование». Так выглядит «УГ» на Украине в день голосования 19 сентября. Избирателю предлагается выбирать вслепую, по «рекомендации». Забавно, что в колыбели декоммунизации – Львове – «УГ» предлагает отдать голоса за коммуниста. А всё потому что «Умное голосование» – это инструмент вмешательства в российские выборы. На что ориентируются организаторы «умных» подсказок? У них есть пример Молдавии, когда выбор уехавших из страны граждан стал решающим на выборах президента. «За последние десять лет в пять раз выросло количество молдаван, которые голосуют за рубежом. И то, что они избрали Майю Санду, во многом этот перевес был обеспечен иностранными голосами», – радостно сообщает бывший координатор штаба Навального в Иркутске Сергей Беспалов, осуждённый за избиение активистки НОД и покинувший Россию. Теперь он курирует проект «Голосуй за рубежом!», являясь, по сути, орудием иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Как и все называющие себя «свободными людьми и независимыми активистами из России, живущими в Европе, Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и других уголках планеты». Проект «Голосуй за рубежом!» питает особую любовь к США и британской короне, остальные у них просто «Европа» и «другие уголки планеты». Это не случайно, если учесть, что именно в Лондоне находятся главные центры, финансировавшие ФБК (а теперь и «родственные» проекты, включая УГ и мобилизацию российской диаспоры в зарубежье). К слову, домен сайта «Голосуй за рубежом!» зарегистрирован у американского регистратора Namecheap.com, штаб-квартира которого расположена в Фениксе, штат Аризона. Абсолютно все данные о владельце скрыты, что плохо вяжется с заявленной миссией проекта – защита демократических ценностей, прав и свобод. Простому избирателю не позволено знать, кто «заказывает музыку». «По нашим данным, такой деятельностью интенсивно занимаются за рубежом порядка 900 активистов – это именно те, кто хочет втянуть людей в голосование с помощью приложения «Навальный», в том числе в странах НАТО. По мнению наших аналитиков, это может быть сделано на площадках нескольких десятков наших участков для голосования примерно в 15 государствах», – говорит Андрей Климов. США советуют ЕС брать пример с Литвы в отношениях с Китаем За границей «Умное голосование», привязанное к «Навальному», и «Голосуй за рубежом!» продолжают настраивать избирателей на голосование против «Единой России» (причём не скрывается, что человек может совсем не знать участников выборов в Госдуму: его всеми силами пытаются вытащить из дома и, как барана, пригнать к избирательной урне, а за кого поставить галочку или крестик, УГ скажет). «Умным» такое голосование можно назвать только в насмешку над избирателями-«баранами». По утверждению Климова, таким образом создаются «витрины», призванные показать, что «это и есть справедливое голосование». А ждать показа «витрин» следует сразу после того, как станут известны официальные результаты выборов. Координатор проекта «Голосуй за рубежом!» такие «витрины» уже назвал: Великобритания, Польша, Германия, Франция, Финляндия. На Германию у УГ вообще большие виды, т. к. там крупнейшая российская диаспора: по разным данным, от 500 до 700 тысяч человек! И хотя в прошлый раз на избирательные участки в ФРГ пришли всего около 1% избирателей с российскими паспортами, надежды «окучить» сотни тысяч не покидают ни УГ, ни тех в Лондоне и Вашингтоне, кто заинтересован, чтобы в России получилось, как в Молдавии, когда у диаспоры – решающий голос. Россия, конечно, не Молдавия и кальки не выйдет, даже если пригнать на избирательные участки не 1%, а 99% «баранов» с лапшой УГ на ушах. Однако получится другое – те самые «витрины». Получится дискредитация российских выборов за границей, принятие Западом документов об их непризнании – вроде уже одобренного Европарламентом доклада о новой стратегии отношений с Россией, которая включает пункт о том, что выборы в Госдуму РФ могут быть не признаны! Что интересно: документ этот был утверждён комитетом Европарламента по международным делам 15 июля, голосование в Европарламенте состоялось 15 сентября, итоги голосования обнародованы за день до начала голосования в Госдуму. То есть события ещё нет, а ЕП уже проголосовал за вероятность своего демарша! Если это не вмешательство во внутренние дела РФ, то что это? А «Умное голосование», «Голосуй за рубежом!», «Навальный» – инструменты, которые используются для создания поводов не признать результаты российских выборов на Западе. Сюда же пристёгнут и второй подход, о котором говорил А. Климов, – «формирование с привлечением русскоязычной публики своеобразных «банд», которые бы создавали впечатление некоего протестного движения за пределами России». Мы их увидим ещё не раз и не два. Осталось добавить, что ещё 10 сентября в МИД РФ был вызван посол США Джон Салливан, которому было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, «речь идёт о конкретных фактах, переданных американской стороне для изучения и реакции». Есть и уточнения: например, связь конкретных лиц с проектом «Умное голосование»… Арина ЦУКАНОВА Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







76 Источник