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Вмешательство в Новый год: иностранные журналисты показали подарки от RT
10 января 2018, 18:24 • 234 • В мире
Журналисты зарубежных изданий поделились в соцсетях фотографиями новогодних подарков от RT. В комплект, который достался работающим в России иностранным корреспондентам, входят фирменное молоко и печенье. К набору прилагается открытка с пояснением: «Посылка иностранного агента». Уже не в первый раз подарки от телеканала приводят получателей в восторг — ранее RT дарил на Новый год ватники, крымский чай и «русский допинг».
Twitter © @Reevellp
Американские журналисты поделились в соцсетях фотографиями новогодних подарков от телеканала RT, которые получили работающие в России сотрудники зарубежных СМИ.
«CNN Moscow (корпункт американского телеканала CNN в Москве. — RT) только что получил этот трогательный новогодний подарок от RT», — говорится в сообщении корреспондента канала Мэттью Чанса.
В приложенной к подарку открытке написано: «Праздничная посылка иностранного агента. С уважением, RT».
В комментарии к твиту Чанс написал, что в подарок входят молоко и печенье.
«RT направил ABC и другим новостным СМИ Америки посылки с молоком и печеньем. Спасибо, RT», — сообщил журналист телеканала ABC Патрик Рейвелл.
«Молоко и печенье. Спасибо за посылку иностранного агента, RT!» — поблагодарил телеканал глава московского бюро издания The Wall Street Journal Нэйтан Ходж.
«Сегодня я зашёл в московское бюро NPR и увидел эту «праздничную посылку» от RT: печенье, молоко и открытка с поздравлениями», — рассказал корреспондент NPR Люсьен Ким.
А редактор израильской газеты Haaretz Ави Шарф назвал подарок «потрясающим троллингом».
«Если молоко зелёное, не пейте его», — посоветовал журналист Franceinfo Бен Барньер.
Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян заверила, что молоко от RT хранится полгода, и пожелала коллегам приятного аппетита.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров получил от RT «чемоданчик иноагента». Комплект состоит из «задания», «инструмента для взлома» и «кремлеботов», подошвы которых оставляют специфический «русский след».
На самом чемодане вёлся обратный отсчёт до Нового года.
Напомним, 9 ноября Минюст США потребовал от компании T&R Productions LLC, которая обслуживает RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в течение трёх дней. В Вашингтоне заявляли, что новый статус не отразится на деятельности телеканала, однако уже 30 ноября стало известно, что Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила RT аккредитации.
В ответ в России приняли закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранными агентами. Позднее российский Минюст включил в список иноагентов «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».
Допинг и ватники
На прошлый Новый год многие также получили от RT тематические подарки. Тогда самой актуальной темой был допинговый скандал, разгоревшийся перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Чемоданчик с «русским допингом» достался в том числе российской пловчихе Юлии Ефимовой, которая из-за судебных разбирательств и подозрений в употреблении запрещённых препаратов получила право стартовать на Играх всего лишь за день до церемонии открытия.
В набор входили пробирки с липовым медонием и малиновым вареньем, анаболик-варенье из мяты, травяные диуретики, а также открытка, сделанная руками воспитанников одного из детских домов Тульской области.
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