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Вмешательство в Новый год: иностранные журналисты показали подарки от RT

10 января 2018, 18:24  •  234 • В мире
Журналисты зарубежных изданий поделились в соцсетях фотографиями новогодних подарков от RT. В комплект, который достался работающим в России иностранным корреспондентам, входят фирменное молоко и печенье. К набору прилагается открытка с пояснением: «Посылка иностранного агента». Уже не в первый раз подарки от телеканала приводят получателей в восторг — ранее RT дарил на Новый год ватники, крымский чай и «русский допинг».
 
Twitter © @Reevellp
 

Американские журналисты поделились в соцсетях фотографиями новогодних подарков от телеканала RT, которые получили работающие в России сотрудники зарубежных СМИ.

«CNN Moscow (корпункт американского телеканала CNN в Москве. — RT) только что получил этот трогательный новогодний подарок от RT», — говорится в сообщении корреспондента канала Мэттью Чанса.

CNN Moscow just received this thoughtful New Year gift from @RT_compic.twitter.com/lrjZqGUeVj

— Matthew Chance (@mchancecnn) January 9, 2018

В приложенной к подарку открытке написано: «Праздничная посылка иностранного агента. С уважением, RT».

В комментарии к твиту Чанс написал, что в подарок входят молоко и печенье.

«RT направил ABC и другим новостным СМИ Америки посылки с молоком и печеньем. Спасибо, RT», — сообщил журналист телеканала ABC Патрик Рейвелл.

RT has sent @ABC and other US news outlets a care package of milk and cookies. Спасибо RT! #Russiapic.twitter.com/ErJr0iNYIF

— Patrick Reevell (@Reevellp) January 9, 2018

«Молоко и печенье. Спасибо за посылку иностранного агента, RT!» — поблагодарил телеканал глава московского бюро издания The Wall Street Journal Нэйтан Ходж.

Milk and cookies. Thanks for the Foreign Agent Care Package, @RT_com! pic.twitter.com/4vK9HIm7Cv

— Nathan Hodge (@nohodge) January 9, 2018

«Сегодня я зашёл в московское бюро NPR и увидел эту «праздничную посылку» от RT: печенье, молоко и открытка с поздравлениями», — рассказал корреспондент NPR Люсьен Ким.

Today I walked into @NPR’s Moscow bureau and found this “holiday care package” from RT: cookies and milk and a sympathetic card. pic.twitter.com/zVlJZSwlqT

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) January 9, 2018

А редактор израильской газеты Haaretz Ави Шарф назвал подарок «потрясающим троллингом».

This is amazing trolling: CNN Moscow Bureau has just received a ‘Foreign Agent holiday care package’ from @RT_com via @EJ_Burrowshttps://t.co/8EPQ95a83D

— avi scharf (@avischarf) January 10, 2018

«Если молоко зелёное, не пейте его», — посоветовал журналист Franceinfo Бен Барньер.

If the milk is green... don’t drink it

— Ben Barnier (@BenBarnier) January 9, 2018
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Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян заверила, что молоко от RT хранится полгода, и пожелала коллегам приятного аппетита.

Приятного аппетита, коллеги. Срок годности молока - полгода. Так что вам и выборы наши пережить хватит.https://t.co/2SLRwXLykW

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) January 10, 2018

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров получил от RT «чемоданчик иноагента». Комплект состоит из «задания», «инструмента для взлома» и «кремлеботов», подошвы которых оставляют специфический «русский след».

На самом чемодане вёлся обратный отсчёт до Нового года.

Напомним, 9 ноября Минюст США потребовал от компании T&R Productions LLC, которая обслуживает RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в течение трёх дней. В Вашингтоне заявляли, что новый статус не отразится на деятельности телеканала, однако уже 30 ноября стало известно, что Галерея корреспондентов радио и ТВ конгресса США лишила RT аккредитации.

В ответ в России приняли закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ иностранными агентами. Позднее российский Минюст включил в список иноагентов «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Допинг и ватники

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На прошлый Новый год многие также получили от RT тематические подарки. Тогда самой актуальной темой был допинговый скандал, разгоревшийся перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Чемоданчик с «русским допингом» достался в том числе российской пловчихе Юлии Ефимовой, которая из-за судебных разбирательств и подозрений в употреблении запрещённых препаратов получила право стартовать на Играх всего лишь за день до церемонии открытия.

В набор входили пробирки с липовым медонием и малиновым вареньем, анаболик-варенье из мяты, травяные диуретики, а также открытка, сделанная руками воспитанников одного из детских домов Тульской области.

Ребята из @RT_com@RT_russian@RTarabic@ActualidadRT@RTenfrancais@RT_America невероятно креативны

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