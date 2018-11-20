«Вмешательство в избирательный процесс»: в Кремле назвали письмо американских сенаторов давлением на Интерпол

Письмо американских сенаторов, выступивших против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола, — это вмешательство в избирательный процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сенаторы США призвали членов Генеральной ассамблеи международной организации голосовать против российского гражданина. Против избрания Прокопчука выступили и власти Украины. По мнению экспертов, причина недовольства — сам факт избрания россиянина на руководящую должность в крупной международной организации. При этом политологи считают, что у россиянина есть все шансы занять пост, так как он обладает серьёзным авторитетом в Интерполе.

В России считают давлением на международную организацию обращение американских сенаторов, которые выступили против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, претендующего на пост главы Интерпола.

«Это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации​​​. А как это ещё оценить? Вот наглядное проявление», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, само письмо в Кремле не видели, но читали о нём в СМИ.

На вопрос, можно ли назвать письмо сенаторов давлением на Интерпол, Песков ответил: «Конечно».

Накануне пресс-секретарь президента заявлял, что в Кремле поддерживают российского полицейского.

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», — сказал Песков.

Ранее группа американских сенаторов опубликовала текст открытого письма президенту США Дональду Трампу, в котором они выступили против кандидатуры Александра Прокопчука, который является одним из претендентов на пост руководителя Интерпола.

«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, всё равно что запускает лису в курятник», — говорится в документе, под которым подписались республиканцы Роджер Уикер и Марко Рубио, а также демократы Джен Шахин и Крис Кунс.

.@SenatorShaheen, @marcorubio, @chriscoons, and I oppose Russian leadership of Interpol. Russia routinely abuses Interpol for the purpose of settling scores and harassing political opponents, dissidents, and journalists. Read our full statement here: https://t.co/1GpKqcI9An — Senator Roger Wicker (@SenatorWicker) 19 ноября 2018 г.

Инициаторы обращения уверены, что Россия регулярно использует Интерпол «с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Поэтому они призвали членов Генеральной ассамблеи организации голосовать против кандидатуры Прокопчука.

По мнению экспертов, для Соединённых Штатов в текущей ситуации неприемлемо любое избрание гражданина России на какую-либо руководящую должность в международной организации.

«Я думаю, что для позиции Соединённых Штатов, Великобритании и ряда других стран, которые пытаются оказать давление на Россию, любое избрание, любого нашего представителя, на какую-либо руководящую должность в международной организации будет считаться неприемлемым. Так что тут дело не в кандидатуре одного конкретного человека и даже не в одной конкретной организации — это общая позиция, которая будет касаться всех структур», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулёв.

Отметим, что Александр Прокопчук с 2011 года занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ, а с 10 ноября 2016 года является вице-президентом организации.

Угрозы Украины и Литвы

Выборы нового главы Интерпола состоятся 21 ноября в рамках сессии Генеральной ассамблеи организации, которая проходит в ОАЭ.

В октябре 2018 года стало известно об исчезновении главы Интерпола Мэн Хунвэя. Впоследствии он был задержан в Китае, где его подозревают в нарушении закона. 7 октября Мэн Хунвэй ушёл в отставку с должности главы Интерпола.

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© Zhang Xuefei/Xinhua

Против кандидатуры россиянина на предстоящих выборах высказались и власти Украины. Министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил, что Украина готова приостановить членство в Интерполе в случае победы российского кандидата.

Аваков уверен, что возможное президентство России в Интерполе «абсурдно и противоречит духу и целям организации».

«Если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization. — RT)», — сказал глава украинского МВД.

По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасёва, если Украина действительно решит выйти из Интерпола, то сделает хуже только себе.

«Украина может лишиться возможности экстрадиции преступников по запросу украинской стороны. Выход из Интерпола скажется на борьбе как с преступностью внутри страны, так и с международной преступностью», — отметил эксперт.

О выходе из Интерпола в случае избрания его главой представителя России заявили и в Литве.

«Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации», — говорится в принятой литовским сеймом резолюции.

Шансы на победу

Ранее газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве назвала Прокопчука наиболее вероятным победителем на выборах главы международной полиции. Единственную реальную конкуренцию россиянину составляет исполняющий обязанности президента Интерпола — южнокорейский полицейский Ким Чен Янг.

По мнению экспертов, Прокопчук обладает серьёзным авторитетом в Интерполе, поэтому у него есть все шансы на победу.

«В 2016 году, когда его выбрали вице-президентом, за него проголосовало 127 стран, только 8 были против, хотя тогда отношение к России было не самое хорошее. Это говорит о том, что ещё существуют организации, где сохраняется здравый смысл и где ценят людей прежде всего за профессиональные качества и заслуги.

Интерпол — организация, которая не занимается политикой, и это чётко прописано. И все попытки обвинить Россию в том, что она использовала Интерпол в угоду своим интересам, — ложь», — отметил в беседе с RT политолог Михаил Синельников-Оришак.

Эксперт также отметил, что Украине стоило бы гордиться возможным назначением Прокопчука на пост главы Интерпола, а не вставлять ему палки в колёса.

«Украина перед всем миром потрясла кулачком — мол, если выберут Прокопчука, мы выйдем из Интерпола. А ведь Прокопчук — человек, родившийся на Украине. Он окончил Киевский государственный университет, знает несколько языков. Таким человеком на Украине при наличии хоть капли мозгов должны были бы гордиться», — заключил эксперт.