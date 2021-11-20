«Вмешательство в чистом виде»: как в РФ отреагировали на проект резолюции конгресса США о непризнании Путина президентом

Проект резолюции американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом России в случае его участия в выборах в 2024 году — прекрасная демонстрация того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил неприемлемость подобных инициатив, подчеркнув, что только россияне имеют право выбирать главу государства. В Госдуме проект документа назвали абсурдом и провокацией, а в Совфеде заявили, что таким образом Вашингтон подрывает процесс нормализации отношений между РФ и США. Эксперты считают, что в США готовят почву для давления на международное сообщество и его оценку будущих президентских выборов в России, одновременно пытаясь дискредитировать избирательный процесс в стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вмешательством во внутренние дела России проект резолюции американских конгрессменов о непризнании легитимности Владимира Путина в качестве главы государства, если он будет участвовать в выборах в 2024 году.

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

«Это, собственно, прекрасная демонстрация не только Российской Федерации, но и всем странам мира того, что США официально вмешиваются во внутренние дела других стран. Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов. Мы считаем это вмешательством в наши дела», — заявил он.

«Мы убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не имеют никакого права претендовать на это, — подчеркнул Песков. — Достаточно беспрецедентная законотворческая деятельность у американских конгрессменов. Это, конечно, не укладывается ни в какие рамки современных международных отношений».

В свою очередь, первый зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа назвал вынесенный на рассмотрение конгресса документ абсурдом.

«Это не что иное, как провокация и вмешательство во внутренние дела России. Это какая-то очередная пиар-акция американских горе-политиков. Их действия просто не поддаются объяснению, потому что это абсурд. Остаётся только сожалеть, что сегодня у американского политического истеблишмента есть такие деятели», — сказал депутат в комментарии RT.

Схожее мнение выразил и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв, назвавший провокацией проект резолюции. Он отметил, что подобные попытки вмешательства не являются неожиданностью, однако подчеркнул, что в этот раз Вашингтон «рановато» начал свою кампанию.

«Вмешательство в наши внутренние дела в чистом виде. А ещё — провокация, нацеленная на срыв наметившейся нормализации двусторонних отношений», — написал Косачёв в Facebook.

По словам главы временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, этот документ — попытка пиара в преддверии «саммита в поддержку демократии».

«Я полагаю, что конгрессмены решили отпиариться накануне так называемого саммита за демократию, который организуют под Джо Байдена. Им надо чем-то отметиться. Видимо, они решили отметить эту историю обсуждением проекта резолюции в конгрессе», — цитирует Климова ТАСС.

Выпад против Путина

На днях демократ от штата Теннесси Стив Коэн и республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон внесли в нижнюю палату конгресса США резолюцию с предложением не признавать Владимира Путина президентом России в случае, если он будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году и победит на выборах. Причиной такого предложения они называют якобы нелегитимность принятых поправок в Конституцию РФ, которые в частности дали президенту возможность вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

«Палата представителей (конгресса США. — RT) считает, что поправки к Конституции Российской Федерации от 2020 года были приняты в нарушение законов и международных обязательств Российской Федерации; отступление в вопросе ограничения на число президентских сроков, вытекающее из этих поправок, является нелегитимным, и любая попытка президента Российской Федерации Владимира Путина остаться на своём посту по истечении его текущего и последнего срока полномочий, истекающего 7 мая 2024, года должна повлечь непризнание со стороны США», — говорится в проекте резолюции.

Конгресс США

Reuters

© Jim Watson

При этом конгрессмены утверждают, что якобы имеют полное право делать такие заявления, ссылаясь на документ Московского совещания конференции по человеческому измерению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1991 года.

«В документе Московского совещания конференции по человеческому измерению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что «вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона... являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства», — аргументируют авторы проекта резолюции.

Напомним, в середине октября 2021-го Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC подчеркнул, что предпочитает не отвечать на вопросы о перспективах своего участия в президентских выборах-2024 и своём возможном преемнике, поскольку подобные темы дестабилизируют ситуацию в стране.

«До следующих выборов ещё достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее. Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счёт пока не принято», — сказал президент.

Как подчёркивают эксперты, вопросы выборов — это исключительно российские дела. А американская резолюция, даже в случае её принятия, не будет иметь какой-либо юридической силы, поскольку подобные документы носят лишь рекомендательный характер.

Вместе с тем аналитики отмечают, что таким образом Вашингтон демонстрирует недружественные намерения, позволяя себе вмешиваться во внутренние дела другого государства. Хотя ещё совсем недавно Соединённые Штаты заявляли о готовности расследовать вмешательство с американской стороны в другой избирательный процесс в России — в выборы депутатов Госдумы VIII созыва. Как сообщил в сентябре посол РФ в США Анатолий Антонов, Белый дом даже запросил у Москвы «более обширные, более конкретные материалы на сей счёт». Он также отметил, что лично передавал их представителям американской администрации.

Кампания на подрыв

Опрошенные RT эксперты полагают, что американские политики решили заранее начать готовить почву для критики предстоящих президентских выборов в России. Тем более что, как подчеркнул замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, во многом благодаря Владимиру Путину РФ занимает сегодня столь значимое место на мировой арене и проводит независимую политику.

«В США наметили масштабную кампанию по дискредитации выборов. Для американцев Путин и в целом государственный курс России, направленный на отстаивание национальных интересов, неприемлем. Поэтому уже сейчас американские деятели пытаются создать в общественном сознании Запада условия, при которых следующие выборы заранее объявляются нелегитимными», — пояснил Данюк.

С ним согласен и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, который назвал проект резолюции конгрессменов логическим проявлением американской внешней политики в отношении России.

«Данный проект — очередная попытка лишить РФ легитимности в глазах международного сообщества и присвоить ей статус страны-изгоя, чтобы в глазах союзников всевозможные провокации в отношении нашей страны выглядели бы правомерными», — подчеркнул Блохин.

По его мнению, сильное влияние на нынешние отношения Москвы и Вашингтона резолюция вряд ли окажет, так как конструктивного диалога между странами и так не наблюдается. Причём вина за его отсутствие лежит именно на Соединённых Штатах.

«Не ожидаю, что от принятия этого документа ситуация изменится, поскольку сейчас американский политический класс в принципе не готов к диалогу с российской стороной. США продолжают идти по простой схеме: провокации — обвинения — санкции», — добавил эксперт.

Вместе с тем, по словам Никиты Данюка, прежние обещания Белого дома о расследовании американского вмешательства во внутренние дела России — лишь имиджевые заявления и быстро забываются Вашингтоном, тогда как резолюция конгрессменов — не что иное, как яркая демонстрация двойных стандартов.

«Несмотря на то, что резолюция имеет рекомендательный характер, подобный документ в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов США и то, что конгресс выступает антироссийским тараном. Поэтому не стоит в ближайшем будущем ждать значительного сближения России и США даже в самых острых вопросах», — резюмировал эксперт.