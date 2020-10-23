«Вмешательство» России, коррупция и пандемия: как прошли финальные предвыборные дебаты между Трампом и Байденом

В США завершились финальные предвыборные дебаты между действующим главой Белого дома Дональдом Трампом и кандидатом от демократической партии Джо Байденом. Встреча двух политиков длилась около полутора часов, по окончании дебатов кандидаты не попрощались друг с другом. В ходе дискуссии Трамп и Байден обменялись множеством взаимных обвинении, касающихся коррупции и уплаты налогов, упомянули российское «вмешательство» в выборы и поделились своим видением ситуации с COVID-19 в США. Эксперты полагают, что политики обсуждали проблемы, а не решения, вследствие чего избиратели ничего принципиально нового для себя не узнали.

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе финальных дебатов с Джо Байденом заявил, что его оппонент получал российские деньги через президента РФ Владимира Путина.

«Джо получил от России $3,5 млн, что было сделано при содействии Путина», — сказал Трамп. По словам действующего президента, Байден якобы находился в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы (Юрием Лужковым. — RT), и именно от его жены (Байдену поступили деньги — RT).

Трамп заявил, что Байдену рано или поздно придётся объяснить происхождение этих денег. Сам президент также указал, что никогда не получал и не получает деньги от России.

В ответ Байден заявил, что никогда не получал никаких средств от иностранных источников.

«Соревнования в большей нелюбви к России — это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединённых Штатах Америки, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаём в этом отчёт и можем только выразить сожаление», — прокомментировал дебаты пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кандидат от демократов также упомянул публикации о том, что Трамп якобы владеет «тайным» счётом в китайском банке и платит в этой стране «в 50 раз больше» налогов, чем в США. Несколько дней назад газета The New York Times опубликовала соответствующую информацию.

В ходе дальнейшей дискуссии Байден ещё раз упрекнул Трампа в якобы имевшей место неуплате налогов, на что президент ответил, что готовится опубликовать свои налоговые декларации «в ближайшее время».

Трамп упомянул о сведениях из опубликованного в сентябре доклада сенаторов-республиканцев, которые заявили о сомнительных сделках Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от демократической партии. В документе говорится о получении Байденом-младшим денег от иностранных источников.

Байден, в свою очередь, отверг любые обвинения в коррупции, заявив, что «занимался реализацией политического курса США».

Участники дебатов также упомянули Россию в контексте «вмешательства» в американские выборы. Так, по словам Байдена, «совершенно ясно», что Россия осуществляла вмешательство в ходе нынешних президентских выборов. Кандидат в президенты добавил, что «в определённой степени» этим же занимается Китай, а также Иран.

«Я чётко дал понять, что любая страна, неважно какая, которая вмешивается в американские выборы, заплатит за это», — сказал Байден.

Наряду с этим кандидат от демократической партии заявил, что «Россия добивается, чтобы меня не выбрали следующим президентом США».

«Потому что они меня знают — и знают, что я знаю их», — пояснил Байден.

COVID-19 в США

В ходе дебатов оба участника дискуссии обращались к теме пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет готова в течение нескольких недель.

«У нас в скором времени появится вакцина. Она готова, об этом объявят в течение нескольких недель», — сказал Трамп, отметив, что её распространением займутся военные.

В ответ на уточняющий вопрос модератора дебатов о том, гарантируется ли появление вакцины в ближайшие недели, Трамп ответил отрицательно. Он заявил, что «есть хорошие шансы» на появление препарата до конца года.

Байден заявил, что о вакцине говорит «человек, который раньше уверял, что (пандемия. — RT) закончится к Пасхе, а потом — что к лету».

«Уже скоро наступит тёмная зима, и у него нет чёткого плана действий. Нет никакой уверенности, что к середине следующего года вакцина будет доступна большинству американцев», — сказал Байден.

Добавим, что «тёмной зимой» (Dark winter) в США назывались широкомасштабные учения, начавшиеся в стране в 2001 году. Их целью была подготовка к отражению нападения с использованием биологического оружия.

Со своей стороны Байден заявил, что намерен поощрять повсеместное ношение масок всеми американцами. Он также высказался в пользу инвестирования в систему мгновенного тестирования на вирус. Кроме того, Байден призвал разработать национальные стандарты, регламентирующие безопасное открытие школ и предприятий.

Дебаты длились около полутора часов. В конце оба кандидата покинули зал, не попрощавшись.

Комментируя итоги финальных дебатов между Трампом и Байденом, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв констатировал, что американский избиратель мало что для себя узнал.

«В основном опять-таки превалировали обвинения друг друга в разных страшных преступлениях, начиная от расизма и кончая деньгами от России, что вдруг опять возникло, причём обвиняли друг друга, и не только Россию, но и Китай», — отметил эксперт в беседе с RT.

Рогулёв указал, что сложно делать выводы о том, кто из кандидатов выглядел более солидно или убедительно. Эксперт указал, что затронутые ими вопросы внутренней политики США касались уже сделанных ошибок, нежели планов последующих действий.

«На первом месте была эпидемия, но не по поводу самой эпидемии, и что надо делать и как нужно людям помогать, и какой принимать сейчас стимулирующий план для экономики, а, в основном, ошибки, то, что не сделано, недостатки — это почти половину всех этих дебатов, даже две трети заняло», — отметил Рогулёв.

Он также обратил внимание на то, что экономические вопросы и проблема протестных выступлений были рассмотрены «сжато, кратко и скомкано».

Ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов указал, что кандидаты «добрались до России в полном объёме». Эксперт полагает, что для действующего президента дебаты оказались более удачными, но «нокаутов» в отношении оппонента не произошло.

«У Трампа штаб решил или рекомендовал быть не столь активным, чтобы не мешать Байдену самому заговариваться. Соответственно, позиция Трампа плюс-минус была понятна, — сказал эксперт. — Надо понимать, что примерно 87-92% избирателей Трампа и так за него проголосуют, невзирая на то, какие будут результаты по дебатам».