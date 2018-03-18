«Вмешательство» по-английски: как Facebook заблокировал работавшую на Трампа британскую компанию

Генеральный прокурор штата Массачусетс инициировала расследование в отношении компаний Facebook и Cambridge Analytica. Британскую фирму подозревают в незаконном сборе информации о пользователях социальной сети. Согласно The New York Times, данные учётных записей использовались в ходе предвыборной кампании будущего президента США Дональда Трампа. В Facebook утверждают, что сведения получены легально, однако у Cambridge Analytica они оказались в нарушение правил. Об американских выборах с британским акцентом — в материале RT.

Генпрокуратура штата Массачусетс проведёт расследование в отношении компаний Facebook и Cambridge Analytica, которые подозреваются в использовании информации пользователей соцсети без их разрешения.

«Жители Массачусетса заслуживают немедленных ответов от Facebook и Cambridge Analytica. Мы начинаем расследование», — написала генеральный прокурор штата Мора Хили в своём Twitter.

#BREAKING: Massachusetts residents deserve answers immediately from Facebook and Cambridge Analytica. We are launching an investigation. https://t.co/wjqmHa6zjm — Maura Healey (@MassAGO) March 17, 2018

Британская компания Cambridge Analytica занималась сбором информации об американских избирателях для предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа. На этой неделе Facebook заблокировал её страницу, объяснив такой шаг нарушением правил соцсети.

Как пояснили в компании, профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган смог получить доступ к личным данным 270 тысяч человек с помощью приложения thisisyourdigitallife. При загрузке программы, которая занималась составлением психологических портретов, пользователи давали согласие на передачу информации, связанной с их учётной записью.

В Facebook подчеркнули, что Коган собирал данные законным путём. Однако в нарушение правил соцсети он поделился информацией с третьими лицами — компаниями Cambridge Analytica и Eunoia Technologies. В 2015 году соцсеть заблокировала приложение Когана и потребовала удалить данные. Несколько дней назад в Facebook узнали, что часть сведений о пользователях могла сохраниться.

«Если это окажется правдой, то станет ещё одним недопустимым нарушением обязательств, которые они на себя взяли», — заявили в соцсети.

Ранее газета The New York Times опубликовала расследование, согласно которому Cambridge Analytica получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook без их разрешения. Газета ссылается на бывших сотрудников фирмы. Предполагается, что с помощью полученной информации британская компания построила алгоритм, который в дальнейшем был использован для анализа предпочтений избирателей во время предвыборной кампании Трампа и таргетирования политической рекламы.

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов

Reuters

© Rick Wilking

В декабре 2017 года сообщалось, что специальный прокурор Роберт Мюллер запросил у Cambridge Analytica письма сотрудников, работавших с кампанией Трампа. Источник The Wall Street Journal заявил, что данные были переданы комитету по разведке палаты представителей, а глава компании Александр Никс дал показания перед комитетом.

Особые выборы

Ранее социальную сеть Facebook уже обвиняли в том, что она не предотвратила «вмешательство» в американские выборы — вмешательство, которое якобы осуществляла Россия. Тогда на слушаниях в конгрессе представители компании сообщили, что «российские» траты на политическую рекламу до голосования составили всего $46 тыс., тогда как подобные издержки кандидатов превысили $80 млн.

Выступая перед британскими парламентариями, сотрудники Facebook пояснили, что количество распространяемой информации, которую можно было бы связать с российской стороной, было незначительным.

Тем временем в Twitter заявили, что число связанных с Россией аккаунтов, которые распространяли материалы о выборах во время их проведения, составляет чуть более 50 тыс. — всего 0,016% от общего количества учётных записей.

После критики со стороны американских и британских законодателей компания Facebook пообещала ввести новый алгоритм, который позволяет бороться с распространением фейковых новостей и недобросовестной политической рекламы. Предполагается, что теперь степень доверия к новостным заметкам будут указывать сами пользователи. Однако будет ли Facebook ужесточать контроль над персональными данными после скандала с Cambridge Analytica? В компании о конкретных шагах в связи с этим делом пока не сообщали.

Между тем в России заявления о «вмешательстве Москвы» неоднократно отрицали. Так, в интервью американскому каналу NBC российский лидер Владимир Путин призвал Вашингтон предоставить официальные документы, доказывающие влияние Кремля. «Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию», — заявлял президент. Однако никаких доказательств российская сторона до сих пор не получила.