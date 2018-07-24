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Вмешательство по-американски: в конгрессе предложили расширить влияние США на российское общество
24 июля 2018, 03:09 • 54 • В мире
Демократ Адриано Эспайят внёс законопроект, который предполагает целый ряд мер под предлогом «укрепления диалога с россиянами и поддержки гражданского общества». Так, планируется расширение вещания американских правительственных медиа в России, распространение технологий для обхода интернет-блокировок и упрощение въезда российских студентов в Соединённые Штаты. Помимо этого, согласно документу, госсекретарь США должен подготовить список граждан, которые финансируют российские СМИ или партию «Единая Россия». В Совфеде инициативы конгресса назвали вмешательством во внутренние дела РФ.
Reuters © Adrees Latif
Вещание по всем фронтам
Член палаты представителей, демократ Адриано Эспайят внёс на рассмотрение конгресса США законопроект по «укреплению диалога с россиянами и поддержке гражданского общества» в России.
В документе предлагается целый ряд мер по продвижению влияния США на Россию. Среди них — укрепление возможностей американских СМИ в РФ, предоставление программного обеспечения для обхода интернет-блокировок правительства России и упрощение въезда российских студентов на территорию Соединённых Штатов.
Так, планируется выделить дополнительно $10 млн для расширения вещания американских правительственных СМИ на русском языке.
Член палаты представителей Адриано Эспайят предлагает расширить вещание «Радио Свобода»* в России на коротковолновых и средневолновых частотах, через спутник и интернет-вещание.
Новости американских правительственных СМИ застанут россиян и в отпусках.
Напомним, что Совет управляющих по вопросам вещания — это правительственное агентство Соединённых Штатов, к которому относится целый ряд американских СМИ, действующих за рубежом. Среди основных вещательных организаций — «Голос Америки»** и «Радио Свобода», которые в конце прошлого года были внесены Министерством юстиции России в список иностранных агентов.
Ставка на технологии
Также Адриано Эспайят предлагает для «противодействия цензуре российского правительства» распространять технологии для обхода интернет-блокировок в России, которые, в частности, подразумевают противодействие попыткам блокировать передачу смс-сообщений.
По словам доктора политических наук и профессора МГУ Андрея Манойло, распространение в России технологий по обходу интернет-блокировок со стороны США нарушает закон.
«Это нелегитимно. Если принята на законодательном уровне блокировка тех или иных ресурсов, то попытки нарушить их следует расценивать как противозаконную, противоправную деятельность. Это сразу говорит о том контенте, который американцы будут распространять. Этот контент не имеет отношения к свободе слова, а направлен исключительно на подрыв позиций действующей власти», — сообщил эксперт.
Обмен молодёжью
Ещё одним направлением станет создание условий для культурных и гуманитарных обменов между Россией и Соединёнными Штатами. Для этого законопроектом предлагается упростить получение виз российскими студентами якобы для укрепления образовательных и культурных связей.
«Государственному секретарю США во взаимодействии с министром внутренней безопасности надлежит провести исследование на тему способов оптимизации и упрощения процедуры выдачи виз российским студентам и лицам, участвующим в программах профессионального и культурного обмена, с целью сократить сроки выдачи виз и содействовать гуманитарному обмену (между США и Россией. — RT)», — утверждается в законопроекте.
«Пример двойных стандартов»
Согласно внесённому законопроекту, госсекретарь США должен будет подготовить список лиц и компаний, которые работают в США и Европе в качестве посредников правительства России.
Кроме того, в этом списке, который, согласно проекту, подготовит госсекретарь, будут указаны российские журналисты, которые публикуют фальсификации, сфабрикованные новости или материалы, которые якобы могут спровоцировать конфликт или насилие в США и европейских странах.
Также госсекретарь должен будет доложить о лицах, которые оказывают финансовую поддержку «пропагандистским изданиям российского правительства» и партии «Единая Россия», которая, как сообщается в документе, ответственна за нарушение основных свобод в России.
Напомним, что 15 июля в США была задержана россиянка Мария Бутина. Её обвиняют в ведении якобы незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Бутиной может грозить до пяти лет тюрьмы. В МИД России уже заявили о «неприемлемости действий американских властей» и призвали освободить россиянку как можно скорее.
Член партии «Единая Россия» и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал новую инициативу конгресса «политическим цинизмом».
«Я думаю, что это прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Партия «Единая Россия» — это абсолютно законная организация, которая является правящей партией. Представители «Единой России» находятся во главе большинства регионов. Если бы в России появился законопроект, осуждающий Демократическую партию США и преследующий лиц, которые её финансируют, в частности Сороса, за океаном закричали бы о том, что мы опять вмешиваемся в американскую выборную систему. Вот вам наглядный пример двойных стандартов. Это политический цинизм, иначе назвать нельзя», — подчеркнул парламентарий.
Российская тема
Законопроект о поддержке гражданского общества в России был внесён на рассмотрение в конгресс США спустя несколько дней после встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки.
Политолог Владимир Брутер предположил, что такая жёсткая позиция членов Демократической партии США связана с широким резонансом, вызванным саммитом в Хельсинки и последовавшей за ним резкой критикой Дональда Трампа со стороны американского истеблишмента.
«И республиканцы, и демократы сейчас будут использовать российскую тему для того, чтобы набрать некие дополнительные проценты популярности перед осенними выборами», — заявил Брутер.
Напомним, после саммита двух президентов США накрыла новая волна антироссийских выступлений. Встречу раскритиковали многие американские законодатели и журналисты.
* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
** «Голос Америки» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
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