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В американском издании Washington Times приводится комментарий депутата Леонида Калашникова, который заявил, что попытки изменить конституционный строй являются тяжелейшим преступлением.

Американское издание Washington Times поведало своим читателям, что в России готовы даже казнить за вмешательство в выборы. В качестве доказательства подобных аргументов издание приводит комментарий депутата от КПРФ Леонида Калашникова.

В частности, российский парламентарий заявил, что необходимо судить граждан за попытку изменения конституционного строя.

The Washington Times сообщает, что он предложил любое иностранное официальное лицо, виновное во "вмешательстве" в российские выборы, подвергнуть строжайшему наказанию - смертной казни.

"Это самое тяжкое преступление, которое только есть, кроме насилия и убийства человека", - цитирует газета слова парламентария.

Стоит добавить, что Калашников также упомянул, что в России действует мораторий на смертную казнь. Однако при этом политик считает, что попытки изменить государственный строй и вмешиваться в выборы должны как минимум быть наказаны максимальным сроком тюремного заключения - на 25 лет.

The Washington Times также добавляет: в Кремле относительно вмешательства иностранных государств в выборы отметили, что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и электоральные процессы во многих странах мира.