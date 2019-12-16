Вмаститься

Такое впечатление, что им какой-то укол делают после выборов. Жил-был вроде бы честный человек, патриот. Выбрали – стал хитрым, скользким, вороватым дельцом. Правда, со многими это случается задолго до попадания на официальные посты. Каждый 50-й региональный депутат в 2018-м уже имел судимость на момент регистрации. Партийная принадлежность от разложения не спасает. Неужели и правда честные люди попросту не идут в политику?

После ноябрьского съезда «Единой России» в стране как будто бы началась масштабная антикоррупционная чистка. Так партия чиновников пытается улучшить свой имидж перед грядущими выборами в Госдуму. В Казани, например, местные единороссы приостановили членство в партии бывшего начальника городского управления образования Ильнара Хидиятова. Он фигурирует в уголовном деле о получении двух взяток общей суммой 1,5 млн рублей. Взамен Хидиятов якобы подписал с бизнесменами контракты на поставку в казанские школы холодильников и металлоискателей. Мы пишем «якобы», потому что приговор ему ещё не вынесен. Но если всё было именно так, как считает следствие, кто удивится этой истории? Да у нас половина чиновников таким занимается, и все это прекрасно знают.

Трудно назвать уникальной ситуацию вокруг муромского депутата Виктора Павлова, членство которого в «Единой России» также приостановлено. Правоохранители считают, что он получил от местного бизнесмена взятку в обмен на право последнего торговать на муниципальном рынке. Не выглядит решительным ударом по коррупции и дело против бывшего спикера Заксобрания Кировской области Владимира Быкова. В конце осени Быков, долгое время возглавлявший местных единороссов, лишился всех постов. Вскоре его задержали в рамках уголовного дела о взятке в особо крупном размере. В наше время такие дела способны вызвать резонанс только на местном уровне, поскольку в масштабах страны теряются среди десятков подобных.

Новая зачистка коррупционеров меркнет на фоне дел против бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, у которого при обыске нашли 1 млрд рублей наличными. Даже громкие расследования против полковников-миллиардеров Дмитрия Захарченко и Кирилла Черкалина народ, похоже, воспринял не как результат борьбы с коррупцией, а как обострение межклановых разборок в элитах.

Чем больше у нас борются со взятками, тем больше появляется взяточников. К слову, по итогам прошлого года средний размер «благодарности» должностным лицам в России превысил 600 тыс. рублей, а общая сумма взяток достигла 2 млрд рублей – это только те, кого поймали. Потому и народ у нас привык к тому, что ни в чиновники, ни в депутаты честные люди не идут. Это проблема не столько правящей партии, сколько – не побоимся этого громкого слова – всей современной российской государственности.

Что уж говорить о совсем курьёзных случаях, когда на выборы в Республике Алтай в 2018 году в депутаты пробовали выдвинуться аж 55 бывших уголовников. Своими достижениями были не против поделиться некий господин Каранов (ч. 2 ст. 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава») или Тебеков (п. а, б ч. 3 ст. 33 УК РФ «Виды соучастников преступления» и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража») и другие.

Одним миром мазаны

Никаких иллюзий по поводу государственных управленцев и тех, кто теоретически может их сменить, у нашего человека нет. Ещё бы, ведь в коррупционных скандалах были засвечены не только единороссы, но и представители условно-оппозиционных партий. У всех на слуху скандал вокруг бывшего сенатора Дмитрия Приятнова (ЛДПР). Его делегировала в Совет Федерации Хабаровская областная дума, в которой у жириновцев большинство. Но вскоре выяснилось, что Приятнов скрыл судимость за подделку документов. С креслом в парламенте он в итоге попрощался. В Туве, если верить сообщениям местных СМИ, в августе этого года был задержан член ЛДПР, требовавший деньги от председателя избирательной комиссии. Политик якобы угрожал ему сорвать выборы, устроив несанкционированный митинг.

По теме 3714 Глава МГИК: От кандидатов от оппозиции ни одной жалобы не поступало Валентин Горбунов рассказал о том, как идет подготовка к выборам депутатов Московской городской думы седьмого созыва и об отношении избиркома к представителям оппозиции.

Не лучше обстоят дела у КПРФ, которая выдвинула кандидатом в президенты Павла Грудинина, ставшего впоследствии героем скандала с незаконной продажей земель Совхоза им. Ленина. Партия «Справедливая Россия» испытала серьёзный удар после того, как депутата Госдумы Вадима Белоусова обвинили в получении взяток на 3,5 млрд рублей. При этом так называемые системные оппозиционеры давно укоренились в российском парламенте и провели своих представителей в руководство нескольких регионов. Избиратель, по сути, не видит разницы между ними и «Единой Россией». Политологи говорят, что ситуация изменится, если места на политической арене займут другие, новые игроки. Но в «несистемной» оппозиции по большому счёту происходит то же самое.

Вот, например, штаб Алексея Навального в Ульяновске возглавил бизнесмен Дмитрий Шестаков. В 2015 году он учредил фирму «Строитель», руководство которой позднее уличили в нарушении закона о регистрации юридических лиц. Самого Шестакова, если верить публикациям в СМИ, заподозрили в налоговых махинациях. В октябре 2016 года он попал в реестр дисквалифицированных лиц, которые не могут заниматься предпринимательской деятельностью. Один из лидеров навальнистов в Омске, Руслан Алёхин, оказался в СИЗО по обвинению в грабеже. Следствие считает, что в 2014 году Алёхин вместе с подельником, вооружённые ножом и молотком, нападали на своих жертв и отбирали у них мобильные телефоны и деньги.

На пути в политику такие люди преследуют исключительно личные цели. А поскольку выиграть выборы они не могут, начинают «осваивать» сферу правозащитной деятельности. Мы помним громкие уголовные дела против ряда московских правозащитников, входивших в состав общественных наблюдательных комиссий. ОНК были созданы несколько лет назад для защиты прав осуждённых и людей, находящихся в следственных изоляторах. И сразу эти комиссии наполнились людьми, которые «разводят» семьи зэков на деньги, обещая организовать последним послабления за решёткой. В каких-то случаях эти «неблагонадёжные элементы» собирают деньги под пустые обещания, в других – становятся посредниками при передаче взяток работникам ФСИН и правоохранительных органов. Понятно, что среди общественных наблюдателей есть много честных людей, но возможность стать «решалой», как магнит, притягивает туда мошенников и коррупционеров.

Правозащита толстых кошельков

Трудно представить академика Андрея Сахарова и основательницу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву рядом с этими «коммерческими правозащитниками». Но Сахаров и Алексеева ушли в мир иной, а равных им по масштабу личностей в правозащитном движении мы сегодня не наблюдаем. Зато регулярно видим людей, которые либо участвуют в спорах хозяйствующих субъектов, либо делают деньги на чужом горе и ничуть этого не стесняются. Вот, например, норильский активист Руслан Абдуллаев, судя по всему, мечтающий возглавить штаб Навального в своём городе. Когда-то он занимался бизнесом, причём самым разным – от строительства и грузоперевозок до обслуживания оргтехники. Но, по всей видимости, ни одно из этих дел у Абдуллаева не задалось, и потому он начал искать себе новую сферу применения.

В 2011 году он учредил контору с забавным названием – ООО «Коммерческое правозащитное бюро». Причём первым словом в названии стало «коммерческое», а «правозащитное» это уже как бы специализация (sic!). Чем оно занималось, сейчас понять сложно, поскольку в прошлом году фирма была ликвидирована. Из картотеки арбитражных дел следует, что бюро Руслана Абдуллаева пыталось заморозить строительство домов на нескольких участках в Норильске в связи с некими нарушениями. В обоих случаях суд отклонил иски, так как не увидел ни в одном из дел пострадавшей стороны. Абдуллаев уже два года судится с администрацией города из-за позднего начала отопительного сезона, и похоже, что внимание прессы стало единственной его целью. Можно ли считать случайностью судимость времён армейской службы по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц с применением насилия)? Ну а сейчас целью активиста, похоже, стали публикации в нашей и иностранной прессе да и попытки заручиться поддержкой госчиновников, кто не очень разборчив. Каковы цели такой активности: «коммерческое» продолжение со спонсорством в столице или за рубежом, формирование резюме для фонда Алексея Навального, реальная помощь гражданам? В последнее верится с трудом.

Да, будущих борцов с коррупцией там набирают по объявлению и, по всей видимости, не очень-то проверяют. Иначе трудно объяснить, почему в региональных штабах оппозиционера работают люди, имеющие по нескольку судимостей отнюдь не по «политическим» статьям. Например, штаб Навального в Архангельске возглавил некто Андрей Боровиков, который, если верить телеграм-каналу «Околополитика», в 2007 году получил условный срок за умышленное членовредительство. Похоже, что в 2018-м его снова судили по той же статье, но дело закончилось примирением сторон, а вот в 2008 году Боровиков получил реальный срок по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Неужели так было и будет всегда? Ведь не важно, кем в итоге становится карабкающийся «наверх» человек – депутатом Госдумы или главой реготделения «несистемной партии». В любом случае он чувствует себя избранным. Не тварью дрожащей, а тем, кто право имеет. И ведёт себя так, как будто его дети в России точно жить не будут. Одни коррупционеры разоблачают других и занимают их место. Хочется верить, что однажды контроль со стороны общества и честные выборы позволят разор­вать этот замкнутый круг. Иначе мы потеряем страну.

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