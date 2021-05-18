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Влюблённые в русскую кухню иностранцы поделились эмоциями: "Сочно, нежно, ароматно"

18 мая 2021, 21:15  •  88 • В мире
Борщ или селёдка под шубой для нас повседневные блюда, которыми сложно кого-то удивить. Но для иностранцев это настоящая экзотика. "Сочно, нежно, ароматно", - говорят те, кто рискнул приготовить блюда русской кухни дома.
Пользователи Reddit поделились результатами своих кулинарных экспериментов. Mrh2727 припомнил: ему когда-то сказали, что нельзя называть борщом суп, если в нём ложка не стоит. Со второго раза получилась нужна консистенция.
"Моя русская жена одобряет", - поделился радостью мужчина.
Getsquatchy дал читателям совет: если на рынке русских продуктов рекомендуют взять "загадочный кусок мяса", то лучше брать. С его помощью суп станет наваристым. Правда, пользователь забыл указать, о каком именно мясе идёт речь.
CallmeBrian21 назвал одним из лучших блюд русской кухни чебуреки с солёными огурцами и капустой. 876_b_876 признался, что очень любит холодец, хотя многим это блюдо не нравится. Особенно вкусно его есть с соусом на основе хрена.
GuavaNice1091 поделился рецептом салата, который в России по рецепту никто и никогда не готовил - такое просто в голову никому не придёт.
"Я тонко нарезал два огурца, около 10 маленьких редисок. Смешал это с 2/3 стакана зелёного лука, 1/2 стакана укропа, 1/3 стакана петрушки, добавил 1/2 стакана сметаны и соль. Получилось то, что называют салат с редисом", - написал кулинар.
Wetforest признался, что всегда улыбается, когда видит селёдку под шубой. Ему нравится и красочность этого салата, и название.
"Таких фрикаделек вы ещё никогда не ели! Их не жарят, а готовят прямо в соусе. Они сочные, нежные, ароматные и содержат немного варёного риса в начинке, что придаёт им удивительную текстуру", - делится впечатлениями TheRussianFeast.

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