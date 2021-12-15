Влюблённая сотрудница ОБСЕ "слила" ВСУ все секреты миссии: Источник сообщил о разоблачении

Влюблённая в одного из боевиков ВСУ сотрудница миссии ОБСЕ в Краматорске раскрыла своему возлюбленному все секреты миссии. Источник сообщил о разоблачении шпионки.

По данным Telegram-канала U_G_M, инцидент произошёл в подконтрольном Украине Краматорске. Елена работала там переводчиком. В один из рабочих дней, когда военнослужащий ВСУ прибыл в офис миссии для передачи документов, девушка помогала ему в диалоге с сотрудниками миссии и, вероятно, в этот момент у неё возникли нежные чувства к боевику, после чего завязались отношения.

Как отмечает источник, военный воспользовался ситуацией, чтобы получить выгоду от этих отношений, и вынудил девушку передавать все доступные ей данные о работе ОБСЕ. Всего за три недели знакомства она "слила" ему маршруты передвижения патрулей миссии, а также видеозаписи с регистраторов автомобилей сотрудников, которые перемещались по территории, подконтрольной ДНР, и все зафиксированные миссией места расположения позиций защитников Донбасса. Также она успела предупредить его о проверке миссии на территории, где дислоцируется его подразделение. Благодаря этому военнослужащие увезли запрещённую Минскими соглашениями технику подальше от маршрута миссии.

Чем закончилась история для нарушительницы, на данный момент неизвестно. Официальных комментариев ещё не было.