"Вляпался": Захарова подловила МИД Германии на фейках о Крыме

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

Дипломат посоветовала Западу ввести санкции против себя

МИД Германии распространяет фейки про Крым. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Немецкое внешнеполитическое ведомство не только приняло откровенную историческую подделку. Оно еще и распространило ее, добавила дипломат.

Это настоящий скандал – использовать фотодоказательства Холокоста в пропаганде о якобы трагедии татар в Крыму. И МИД ФРГ в него "вляпался", отметила Захарова.

В "шедевре", представленном ведущей англоязычной газетой Украины Kyiv Post, евреев опять выдали за крымских татар. А в Мемориальном музее Холокоста, откуда взяли снимок, помалкивают, добавила директор департамента информации МИД РФ.



По ее словам, фейк поддержали не только во внешнеполитическом ведомстве Германии, но и в американском аналитическом центре "Атлантический совет". То есть старание пропагандистов из Киева не пропало даром.

И трагедию Холокоста превратив в фарс, они приложили фото евреев, добавив материалы с солдатами из Польши. То есть школа НАТО по стратегической коммуникации действует, сыронизировала дипломат.

В заключение своего поста в "Фейсбук" Захарова послала "пламенный привет Берлину, Вашингтону и Варшаве". А также предложила им ввести, "наконец, санкции против самих себя".



Ранее Мария Захарова оценила первую пресс-конференцию нового президента США Джо Байдена. Она назвала мероприятие постановочным.