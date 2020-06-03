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Влияние указов Собянина на права граждан изучат за неделю

03 июня 2020, 12:55  •  111 • Политика
Глава кабинета министров России Михаил Мишустин поручил к 8 июня проверить влияние нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
В правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина. Как говорится в поручении Мишустина, особый акцент в изучении документов будет сделан на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.
В анализе нормативно-правовых активов будут задействованы специалисты Минюста, Минздрава, Роспотребнадзора, а также правительство Москвы и экспертное юридическое сообщество.
Отмечается, что это распоряжение должно быть выполнено за текущую неделю, доклад о проверке должен быть представлен до 8 июня.
В апреле Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Сергею Собянину о незаконности его указов о режиме повышенной готовности и цифровых пропусках, передаёт "Коммерсант".

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