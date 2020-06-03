Влияние указов Собянина на права граждан изучат за неделю

В правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина. Как говорится в поручении Мишустина, особый акцент в изучении документов будет сделан на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

В анализе нормативно-правовых активов будут задействованы специалисты Минюста, Минздрава, Роспотребнадзора, а также правительство Москвы и экспертное юридическое сообщество.

Отмечается, что это распоряжение должно быть выполнено за текущую неделю, доклад о проверке должен быть представлен до 8 июня.

В апреле Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Сергею Собянину о незаконности его указов о режиме повышенной готовности и цифровых пропусках, передаёт "Коммерсант".