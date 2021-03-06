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Влияние обогащения: когда шахты Кузбасса смогут нарастить производство

06 марта 2021, 17:40  •  72 • Политика
Для решения проблем Кузбасса региону необходимо слезть с «угольной иглы» и активнее развивать сферу услуг - например, туристические и спортвные программы, заявили опрошенные «Известиями» эксперты по итогам поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Кузбасс. 6 марта в ходе неожиданного визита глава кабмина обсудил поручения президента по поддержке угледобывающей сферы и развитию региона. По мнению отраслевых экспертов, увеличение объемов производства обогащенного угля в Кемеровской области и снижение сроков его транспортировки должны стать основными целями местного и федерального правительства.

База Кузбасса

План турне премьера по Сибири неожиданно изменился уже во время поездки: из Новосибирской области делегация правительства направилась в Кемеровскую. Там Михаил Мишустин решил оперативно обсудить поручения президента, которые тот дал 2 марта.
Владимир Путин призвал до конца месяца утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. В этом документе распланируют строительство автодорожного обхода Кемерово и модернизацию горнолыжного курорта Шерегеш, а также строительство соцобъектов, которое пришлось отложить из-за пандемии. Также глава государства поручил как можно скорее предложить план поддержки угледобывающей отрасли, чтобы увеличить рост перевозок угля на 30% по отношению к 2020 году.
Транспортер выдающий на поверхность уголь шахты
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Угольная промышленность переживает не лучшие времена. Хотя в Кемерове добычу ведут 40 шахт, в 2020 году местные предприятия получили лишь 220,7 млн тонн — это на ниже 13,6% (34,6 млн) по сравнению с 2018 годом, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства угольной промышленности субъекта.
«Значительные потери понесли бюджеты всех уровней (снижение к 2019 году на 40% или 17 млрд рублей). Это снизило социальную стабильность в регионе и увеличило миграцию населения в другие регионы страны. Появился риск массового банкротства угольных предприятий и подрядных организаций с угрозой увольнения десятков тысяч сотрудников», — говорится в ответе регионального ведомства.
Все это объясняется сложностями со сбытом сырья потребителям, которые в первую очередь находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и инфраструктурными ограничениями железных дорог Восточного полигона — БАМа и Транссиба.
Известно об этих проблемах и в правительстве. Сроки перевозок контейнеров с Дальнего Востока до западной границы необходимо сократить до недели, заявил председатель кабмина. Чтобы воплотить эти планы в жизнь, конечно, потребуется расширить две железнодорожные магистрали. На это — и в целом на модернизацию транспортной инфраструктуры — правительство выделит 780 млрд до 2024 года.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по вопросу социально-экономического развития Кемеровской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
— Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы мы в максимально сжатые сроки доложили об этом президенту. Это должен быть предельно конкретный документ с жесткими сроками по каждому участку, — призвал премьер на совещании в регионе, утвердив новую программу развития угольной промышленности на ближайшие 15 лет.
О необходимости ускоренного расширения Восточного полигона из-за падения спроса на уголь в Европе в прошлом году уже заявляли в РЖД. На совещании в Кузбассе глава компании Олег Белозеров сообщил о разработке программы развития участка до 2030 года.
От проблем угледобывающей отрасли председатель правительства перешел к обсуждению состояния региона в целом. В области не только высокий уровень безработицы, но и сильный отток населения. Несколько лет федеральные и местные власти не могли прийти к общему знаменателю по решению этих проблем.
— Президент дал поручение утвердить программу социально-экономического развития области до конца марта. Ее подготовка затянулась почти на два года. Это недопустимо, — заявил Михаил Мишустин.

«Бросать нельзя»

Уже на двусторонних переговорах с губернатором региона Сергеем Цивилевым премьер поднял вопрос о задержке зарплат на шахте «Алексиевской», призвав разобраться с ситуацией и найти виновных.
— Бросать людей нельзя. Люди, которые оказались в такой ситуации, им, конечно, нужно дать помощь. Поэтому я считаю, что мы поможем в этом. Поговорим с вами, каким образом, — сказал глава правительства.
На сегодняшний день в состоянии банкротства находятся пять угледобывающих предприятий региона, рассказали «Известиям» в Министерство угольной промышленности Кузбасса. Они должны около 247 млн рублей — этих денег ждут более 1,2 тыс. работников.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Кузбассе добывается порядка 60% российского угля, но проблемы с его транспортировкой создает отдаленность региона от основных рынков сбыта. Помимо этого вопроса, правительство должно уделить особое внимание и обогащению угля — это поможет увеличить его стоимость, пояснила «Известиям» доктор экономических наук, завкафедрой региональной и отраслевой экономики КГУ Галина Мекуш. Кроме того, субъекту необходимо слезть с иглы «угольной зависимости» и активнее развивать сферу услуг по туристическим, культурным и спортивным программам.
Цены на уголь очень неустойчивы и следствием этого становятся проблемы с добычей и сбытом, отметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры торгового дела Кемеровского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгений Харлампенков. Отрасль находится в состоянии кризиса с конца 2019 года, когда стоимость этого вида топлива снизилась примерно в два раза. Региональный бюджет за этот период недополучил около 15 млрд рублей.
Кроме того, Кузбасс, как и многие другие отдаленные регионы, переживает сильный отток населения. В 2018 году, по словам Сергея Цивилева, область входила в тройку антилидеров по этому показателю, хотя сейчас ситуация немного улучшилась.
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В целом социальная сфера в Кузбассе находится в нормальном состоянии, заявил «Известиям» уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын. Но проблемы все же есть: не хватает, например, ясельных групп и детских врачей. Конечно, программу «Земский доктор» можно считать подспорьем, специалистов в поликлиниках все же не хватает, особенно в отдаленных населенных пунктах. По мнению эксперта, для привлечения работников необходимо подумать над новыми льготами.
Несмотря на угольный кризис, субъект успешно справляется с реализацией стратегических программ: 96% нацпроектов удалось выполнить. Консолидированный бюджет всех программ в регионе в 2020 году составил 30,2 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.
Ранее «Известия» писали о возможном подорожании тепловой и электроэнергии в России. Причиной тому может стать рост утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году.

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