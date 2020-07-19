Влияние ливийского кризиса на международный рынок нефти обеспокоило ОПЕК

ОПЕК выдвинула требования по восстановлению добычи нефти в Ливии без учета внутренней ситуации в североафриканской стране. Этот фактор способен нанести удар по всем сторонам, имеющим интерес к энергетическому сектору Ливии.

Роль ОПЕК в Ливии

В январе 2020 года по решению шейхов и старейшин племен была блокирована работа нефтеналивных портов Киренаики. Это событие прошло незамеченным на фоне пандемии коронавируса – резко снизилась потребность в нефти в глобальном масштабе.

Переговоры в рамках «ОПЕК+» строились именно вокруг сокращения нефтедобычи. Ее приостановка оказала положительное влияние – наступила некоторая стабилизация цен, хотя затем они вновь обвалились.

В настоящий момент ОПЕК потребовала от ливийской Национальной нефтяной компании (ННК) восстановить прежний уровень добычи «черного золота». При этом ситуация внутри Ливии организацию не волнует. А она такова, что попытки построить чисто внешнее управление североафриканской страной без учета мнения ее регионов обречены на провал.

ООН намеревается посредством проведения Национальной конференции утвердить конституцию без участия ливийских лидеров и закрепить получение нефтяной прибыли за узкой группой лиц. Это вызовет однозначный протест. Последствия будут негативными не только для самих ливийцев, но и для стран ОПЕК, различных корпораций, активы которых окажутся в зоне риска.

Бандитский Триполи

Как сообщается в докладе британского аналитического центра Chatham House, сегодня в Триполи орудует порядка 30 бандгрупп. Они контролируют все финансовые потоки. Под их «колпаком» находится и Правительство национального согласия, признанное ООН. То есть, экономикой Ливии «заправляют» бандиты, что несет нестабильность даже для активов ENI и TOTAL - нефтедобыча становится для них опасной. К тому же, население Ливии беднеет, что создает опасную почву для роста радикальных настроений и, как следствие, пополнение рядов исламских террористов.

Необходима консолидация

Государственное строительство не является компетенцией ОПЕК. Однако страны, имеющие в Ливии свои интересы, должны осознавать, что ей необходима консолидация властной вертикали. Доклад Congressional Research Service для членов Конгресса США обосновывает этот тезис. В докладе делается вывод о том, что ослабление Ливии создает почву для интервенции, а рост бедности способствует радикализации и наплыву в страну соответствующих элементов из других африканских государств.

Сейчас Ливийское инвестиционное управление пытается разморозить свои активы, лоббируя интересы через Gerstman & Schwartz LLC. И если они (как и нефтяные доходы) будут вновь поступать к бандитам Триполи и связанным с ними политикам, в Ливии может вспыхнуть массовое недовольство.

Сегодня для исправления ситуации возможно лишь создание органов власти, где были бы представлены лидеры юга и востока Ливии. Это гарантировало бы реализацию договоренностей с партнерами североафриканского государства и обеспечило выполнение требований ОПЕК.