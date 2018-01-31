Вливайтесь

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31 января 2018, 20:39  •  164 • Карикатуры

Германия разрешила строительство "Северного потока — 2" в немецких территориальных водах и в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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