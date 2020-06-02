Влезает в выборы, устраивает протесты, портит погоду. В чём теряющие контроль США обвиняют Путина

Портал Communal News сообщил о чётком "русском следе", который прослеживается в истории с американскими протестами. К коварной руке Москвы американские журналисты пришли через цепочку слабо связанных друг с другом умозаключений.

Логика российского вмешательства выглядит следующим образом. Президент США Дональд Трамп обвинил международное антифашистское движение "Антифа" в разжигании беспорядков в Америке и пригрозил признать его террористическим.

"Антифа" не имеет централизованного управления, однако располагает множеством подразделений во многих странах мира, включая Россию.

Российская "Антифа" одобряла выход американцев на улицу на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Негласным руководителем российской "Антифы", как считают в США, является бывший помощник Путина Владислав Сурков.

Всё, что делают связанные с Путиным люди, делается с одобрения президента России. Следовательно, рассуждают журналисты, Путин лично организовал протесты в США.

По мнению авторов Communal News, российский лидер преследует несколько целей: вызвать раздор внутри США, вмешаться в предстоящие президентские выборы (опять), вызвать хаос и нестабильность в условиях коронавирусного кризиса, отомстить за партнёра-Китай, на которого сейчас давит Трамп, вызвать ослабление доллара и продвинуть свою геополитическую повестку (в частности в Ливии).

Отметим, что ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс обвинила Россию в организации протестов, которые стихийно вспыхнули во многих американских городах после того, как полицейский задушил задержанного афроамериканца Джорджа Флойда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что США избрали "глупейшую концепцию" обвинять во всех своих бедах Москву. Для этого в ход идут фейки и откровенная пропаганда.

Она обратила внимание, что призывы к выходу на улицу звучат на площадках Facebook и YouTube - американских ресурсов - с аккаунтов граждан США. Захарова призвала американских чиновников вернуться в реальность и перестать "разыгрывать русскую карту" при любом удобном случае.