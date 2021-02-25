Властям Норвегии досталось за потакание США: Активность НАТО вызвала гнев жителей страны

Жители Норвегии выступают за дружбу с Россией на фоне роста активности НАТО в стране. Люди недовольны тем, что власти страны предоставили норвежские базы для бомбардировщиков США.

Власти Норвегии нарвались на жёсткую критику со стороны жителей страны, недовольных тем, что норвежские военные базы были предоставлены для бомбардировщиков США. Также норвежцы выражают недовольство общим усилением военной активности НАТО в стране, сообщает местный телеканал NRK.

На фоне усиления антироссийской риторики в Норвегии журналисты решили взять интервью у жителей Финнмарка - норвежского региона, граничащего с Россией на Крайнем Севере. И те не стали стесняться в словах, комментируя последние действия властей страны.

Странно то, что власти постоянно говорят о необходимости военного усиления на севере и не видят влияния гражданского населения на стабильные отношения между Норвегией и Россией,

- негодует одна из жительниц Финнмарка.

Она добавила в интервью, что у жителей Норвегии и России много общего - начиная от общей истории и заканчивая сотрудничеством в экономической и культурной сферах. Другой участник опроса указал, что из-за милитаризации люди уезжают из региона и это может стать большой проблемой в будущем.