Властям Москвы выгодно брать на работу мигрантов и гнать русских. Это коррупционная схема

На сегодня отток мигрантов из Москвы в связи с пандемией коронавируса оценивается в 40 процентов, или порядка 1,5 млн человек. Безусловно, этот процент придётся восполнить. Ну так почему бы не привлечь российских же граждан из регионов? Заработная плата в Москве заинтересует многих, ведь тот же работник коммунальных служб получает от 40 до 45 тысяч рублей. Учредитель Царьграда Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" подчеркнул, что граждан России привлекать неинтересно, потому что перестанет работать коррупционная схема:

"Есть нюанс. В этой зарплате имеется коррупционная составляющая в пользу московских коммунальных чиновников. Русский не будет отдавать часть зарплаты, как это делал мигрант из Средней Азии, не понимая, что можно отказать. Гражданин России не бесправен. У него нет "начальника диаспоры", отобранных паспортов и угроз: "Молчи, а то уедешь в аул, вместо тебя другого пришлют".

Коррупционная схема слишком хорошо прижилась, и уничтожить её будет непросто. Однако сделать это можно.

"Надо смело бороться с коррупцией. Если мы не увидим сейчас возможность для борьбы, потом будет непросто. Ведь прямо сейчас при оттоке мигрантов и росте безработицы в регионах есть шанс решить наболевшие проблемы", - подчеркнул учредитель Царьграда.