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Властям Москвы выгодно брать на работу мигрантов и гнать русских. Это коррупционная схема
26 октября 2020, 12:00 • 187 • Политика
В эфире "Первого русского" Константин Малофеев объяснил, почему на работу в Москву приезжают мигранты не из регионов России, а в первую очередь из Средней Азии. Вопрос в том, что часть зарплаты уходит коммунальным чиновникам, а за меньшие деньги российские граждане просто не будут работать. В этом и состоит коррупционная схема.
На сегодня отток мигрантов из Москвы в связи с пандемией коронавируса оценивается в 40 процентов, или порядка 1,5 млн человек. Безусловно, этот процент придётся восполнить. Ну так почему бы не привлечь российских же граждан из регионов? Заработная плата в Москве заинтересует многих, ведь тот же работник коммунальных служб получает от 40 до 45 тысяч рублей. Учредитель Царьграда Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" подчеркнул, что граждан России привлекать неинтересно, потому что перестанет работать коррупционная схема:
"Есть нюанс. В этой зарплате имеется коррупционная составляющая в пользу московских коммунальных чиновников. Русский не будет отдавать часть зарплаты, как это делал мигрант из Средней Азии, не понимая, что можно отказать. Гражданин России не бесправен. У него нет "начальника диаспоры", отобранных паспортов и угроз: "Молчи, а то уедешь в аул, вместо тебя другого пришлют".
Коррупционная схема слишком хорошо прижилась, и уничтожить её будет непросто. Однако сделать это можно.
"Надо смело бороться с коррупцией. Если мы не увидим сейчас возможность для борьбы, потом будет непросто. Ведь прямо сейчас при оттоке мигрантов и росте безработицы в регионах есть шанс решить наболевшие проблемы", - подчеркнул учредитель Царьграда.
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