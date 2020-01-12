Властям Молдовы пригрозили международными судами

Новый собственник не собирается так просто возвращать аэропорт Кишинёва государству

После новогодних праздников в Молдавии вновь вспомнили о необходимости вернуть государству многострадальный аэропорт Кишинёва.

Напомним, после того, как в 2013 году правительство демократов передало аэропорт столицы Молдовы в управление компании Avia Invest, сама компания стала переходить из рук в руки – последний раз компания сменила собственника перед новым годом и теперь её бенефициар – российский бизнесмен, бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко.

В четверг президент Молдавии Игорь Додон заявил, что новый владелец компании – лишь прикрытие, а на самом деле за ним стоит бывший глава Демократической партии Молдовы, беглый олигарх Влад Плахотнюк. И предупредил, что «любые манипуляции с концессией кишинёвского международного аэропорта будут расцениваться, как мошеннические».

«Нет другого пути, кроме как аннулировать этот незаконный договор о сдаче в концессию и вернуть государству полный контроль над аэропортом, вернуть его гражданам. Любые другие комбинации по поводу этой концессии – мошеннические, и я сожалею, что в том числе правительство Майи Санду поощряло этот тип мошенничества и пыталось узаконить захват аэропорта бывшим концессионером»,

– заявил Игорь Додон в интервью молдавскому интернет-изданию Tribuna.

А премьер-министр Ион Кику дал поручение проверить до 1 февраля инвестиционную деятельность компании Avia Invest с целью найти нарушения, которые позволят расторгнуть договор о концессии.

«Агентство публичной собственности и коллеги из других министерств до 1 февраля должны завершить процесс оценки того, как компания Avia Invest, получившая в управление в 2013 году единственный в стране международный аэропорт в результате спорной сделки с тем правительством, выполняет свои обязательства, в частности инвестиционные»,

– отметил премьер.

Поводом для такой проверки послужила информация о нарушениях договора в части инвестиций.

А советник премьер-министра Николай Ешану заявил, что правительство готово к судебным разбирательствам с новым концессионером аэропорта.

Впрочем, все эти заявления касательно расторжения договора о концессии новый владелец компании Avia Invest Андрей Гончаренко назвал спекулятивными.

«Заявление представителей исполнительной власти о якобы незаконности концессионного договора удивляют, так как нарушают принцип разделения властей. Признание любого гражданско-правового договора законным или нет является исключительной прерогативой суда, который уже неоднократно высказывался по данному вопросу. Любые действия должностных лиц, противоречащие решениям судов, принятые в популистских целях будут иметь юридические последствия и оспариваться в международных судах. Я обладаю достаточными средствами для привлечения и оплаты работы ведущих мировых юридических компаний. У меня не возникает сомнений в легитимности соглашения и наличии серьёзных юридических аргументов для судебного разбирательства на мировой арене»,

– говорится в заявлении Гончаренко.

Бизнесмен надеется , что у молдавских властей хватит здравого смысла не тратить государственные деньги на судебные тяжбы, а заняться плодотворной работой «по совместному развитию не только аэропорта Кишинёва, но и других инфраструктурных проектов страны».