Властям Грузии поставили ультиматум: Сторонники Саакашвили дали на выполнение 24 часа

Оппозиция в Грузии дала властям 24 часа на госпитализацию Саакашвили. В случае невыполнения требования оппозиционеры угрожают масштабным митингом в центре Тбилиси.

Властям Грузии поставили ультиматум. Оппозиция требует госпитализации Михаила Саакашвили и даёт на исполнение требования 24 часа. В случае отказа оппозиционеры угрожают масштабным митингом в Тбилиси 8 ноября.

Сейчас Саакашвили находится в тюрьме города Рустави. Там он объявил "голодовку" и якобы уже похудел на 20 килограммов. Грузинская оппозиция хочет, чтобы опального политика перевезли в гражданскую клинику.

Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 соберёмся на площади Свободы всей Грузией,

- гласит ультиматум главы оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелии.

Напомним, что Саакашвили незаконно въехал в Грузию в преддверии выборов в стране с целью расшатать обстановку в государстве и, вероятно, совершить новую "цветную революцию". Однако правоохранительные органы Грузии нашли опального экс-президента на его конспиративной квартире и взяли под стражу. Тем более что в стране его разыскивают по ряду коррупционных преступлений, совершённых в бытность главой государства.