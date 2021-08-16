Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России

После захвата талибами* Кабула Госдепартамент США распространил совместное заявление 67 стран с требованиями к властям Афганистана, указав на "немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка" в стране. В документе также звучит призыв ко всем сторонам "уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну". России в списке подписантов нет.

Пока сотни людей штурмуют лётное поле аэропорта в Кабуле, пытаясь покинуть страну, захваченную боевиками "Талибана"*, на сайте Госдепартамента США появилось совместное заявление 67 стран с требованиями к властям Афганистана.

В списке подписантов и сами американцы, и Великобритания, и Германия, и Канада, и Австралия, и Южная Корея, и даже Польша с Украиной. А вот России в числе подписантов заявления нет.

В своих требованиях к тем, кто "облечён властью по всему Афганистану", подписанты напомнили, что те "несут ответственность за защиту человеческой жизни и собственности, а также за немедленное восстановление безопасности и гражданского порядка".

И это при учёте того, что талибы заняли все госучреждения Кабула, захватили местное телевидение и даже подняли свой флаг над президентским дворцом.

Подписанты же требуют разрешить уехать из страны афганцам и международным гражданам, которые этого желают, а также указывают на то, что "дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми".

"Призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну, - говорится в заявлении. - Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и с достоинством".

* Талибы, движение "Талибан" - признано террористическим движением, запрещённым в России.