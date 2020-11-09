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Властная элита России верит колдунам и боится порчи

09 ноября 2020, 11:40  •  81 • Аналитика
Слывущий за главного инсайдера кремлёвской политики профессор Валерий Соловей рассказал о нравах, царящих среди высших чиновников страны. Если верить его словам, вся российская элита погрязла в оккультизме, колдовстве и сатанизме. Что это было – рано наступившее 1 апреля?
«Они там совершают очень странные обряды. По счастью, всё обходится пока без кровавых жертв. Но всё это напоминает субкультуры столетней давности, 20–30-х годов прошлого века. У чекистов всегда был устойчивый интерес к эзотерике и оккультизму», – поведал Соловей, разом заинтриговав своим рассказом и оппозиционеров, и патриотов, и охранителей. Можно ли верить его словам? Как знать. В последнее время профессора, уволенного из МГИМО за оппозиционные взгляды, некоторые держат едва ли не за политического фрика. Чего стоит только его недавнее признание о якобы существующей могущественной тайной организации, членом которой он состоит. Опять-таки, не стоит забывать, что в МГИМО Соловей заведовал кафедрой политического пиара, так что морочить головы он умеет профессионально.
Вот только взять и отмахнуться от его слов не получится. Возможно, идейных оккультистов и чернокнижников среди государственных деятелей и нет, однако суеверия в российском истеблишменте процветают точно. И не просто, а бурным цветом!
Шаман Коля в Совете Федерации
Нынче мало уже кто вспомнит скандал, разгоревшийся весной 2015 года. Даже интернет деликатно обходит его лишь короткими заметками, будто кто-то нарочно зачистил следы. А было так. 3 марта Законодательное собрание Санкт-Петербурга посетил настоящий шаман. В Мариинский дворец ненец Николай Талеев, известный как Коля-Шаман, прибыл по приглашению депутата Игоря Коровина. Тот после отнекивался – дескать, ничего не было, просто принимали по парламентской линии товарищей с Севера. Но, на беду, бучу поднял строгий ревнитель православия депутат Виталий Милонов. По его словам, прямо в зале заседаний шаман бил в бубен и читал заклинания, очищая зал от «злой энергии». Так было или нет, бог весть. Но вот фото Коли рядом с трибуной с бубном в руках – факт.
А следом Коля взлетел ещё вышел – в апреле он посетил Совет Федерации, где встречался с самой Валентиной Матвиенко.
Формально визит проходил в рамках проведения Дней Ненецкого автономного округа в верхней палате. Но давайте прямо: много ли деревенских гадалок, ведуний и мастериц колдовских заговоров привозили из других регионов в Совет Федерации? А вот ненецкий шаман был допущен в самый чертог российской политики. По слухам, ввёл его туда выходец из Петербурга сенатор Вадим Тюльпанов, и вовсе не в качестве экзотического персонажа. Покойный сенатор, как пишет пресса, на полном серьёзе верил в способности Коли видеть будущее. В итоге клиентами Коли стало немало випов, желавших узнать грядущее.
«Звонят и чиновники, и бизнесмены, и депутаты, но имён я не могу назвать, – рассказывал Коля журналистам. – Спрашивают о детях, о финансах, совершать ли сделку, начинать ли дело, будет ли здоровье».
Именно искренней верой в могущество северной магии, если верить знатокам, и объяснялся тот прошлогодний переполох вокруг якутского шамана Александра Габышева, объявившего о пешем походе на Москву для «очищения Кремля». Тогда Габышевым на полном серьёзе занялась ФСБ, и в конце концов он оказался в психушке. Похоже, «наверху» и правда решили – что, если якутский колдун обладает такой же силой, как ненецкий?
Рамзан Кадыров против ведьм
Вот и Рамзан Кадыров который год ведёт у себя в республике непримиримую борьбу с магами и чародеями. Войну им он объявил ещё семь лет назад. С тех пор правоохранители регулярно задерживают колдунов и колдуний, а местное ТВ в прайм-тайм демонстрирует их публичные покаяния с описаниями магических ритуалов.
Дескать, одна «кормила джиннов», другая советовала от сглаза искупаться в курином бульоне… Власти республики таким образом хотят показать, что контролируют всё и вся, полагает старший научный сотрудник Центра, проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Или, может, сами боятся сглаза, веруя в наличие потусторонних сил?
Хотя, казалось, могучему ли Кадырову, с 16 лет держащему в руках автомат, страшиться чародеев и верить в магию? Как выясняется, отвага на поле боя отдельно, а вера в сверхъестественное – отдельно. Что говорить, если сам Патриарх Московский и всея Руси Кирилл публично обеспокоился: мол, среди военнослужащих и особенно среди офицеров спецназа становятся популярными языческие воззрения. Там же до кучи, надо полагать, и мистические. По крайней мере, когда грянул скандал с отравлением Скрипалей, у Петрова/Боширова во время интервью Симоньян многие разглядели завязанную вокруг запястья красную нить – амулет, по поверьям, принимающий на себя весь негатив и неудачи. «И это наша разведка!» – хихикали злословы.
«Амулеты, в том числе красные ниточки, носят довольно многие из наших чиновников. Сам это видел, – рассказывал религиовед Иван Буджум. – Некоторые таскают какие-то совершенно чумные предметы. Например, магические печати, древнешумерские или сасанидские, которые, как считается, защищают владельца от негативных воздействий и дают ему власть над духами».
Как тут не вспомнить печально известного полковника Дмитрия Захарченко. Задержанная за мошенничество гадалка Нонна Михай призналась в суде: силовик-миллиардер был её клиентом, она передавала ему заговорённые на удачу талисманы. За амулет Захарченко якобы заплатил 5 тыс. долларов.
Профессиональные параноики
«По поводу мейнстримных увлечений кремлёвской элиты могу сказать, что на первое место я бы всё же поставил чёрную магию, – свидетельствует философ Андрей Космач. – Наш и политический, и экономический истеблишмент не просто очень активно занимается изучением этих практик, а очень активно внедряет их в жизнь».
Хотя если кому и есть польза от такого интереса, то только шарлатанам, впаривающим випам свои магические услуги. Космач приводит пример: пару лет назад из Москвы в Колумбию вылетел частный «джет». Элита российского бизнеса летела на встречу к амазонскому колдуну, чтобы с его помощью узнать будущее. После полученного у шамана средства для «расширения сознания» (за которое в России светит минимум до трёх лет) один из гостей пришёл в такой раж, что отправился бродить по джунглям. В итоге он упал в яму, где спал удав. К несчастью для рептилии, капитан бизнеса обладал массивным весом, а потому попросту раздавил змею. Пришедшему в себя топу шаман объяснил: дескать, таким образом ты раздавил всё зло, которое тебе противостояло, потому теперь можешь смело совершать сделку – всё будет хорошо. Тот так и поступил, а через год обанкротился.
Звучит как анекдот, скажете вы? А разве не анекдотично выглядело приглашение Германом Грефом на Петербургский экономический форум индийского йогина Садхгуру? «Я учу Грефа и топ-менеджеров банка внутренней инженерии для достижения равновесия и личного благополучия», – гордо рассказывал йогин. Интересно, не он ли подсказал главе Сбербанка пустить 30 млн долларов на смену вывески?
Упомянутый вначале профессор Соловей предполагает, почему российская государственная и финансовая элита впала в мистику. Слишком уж всё быстро меняется в последние годы в стране и в мире. Сравните, к примеру, 2013 год, когда жизнь текла размеренно и предсказуемо, и нынешний период. Месяца не проходит, чтобы что-то не свалилось на голову. Естественно, что
С кинжалом, но без плаща. Запад хочет рассекретить разведку
представители истеблишмента тревожатся, что будет завтра с их деньгами и карьерами, которые они так долго собирали и строили.
«Представьте себе людей, которые в силу своего профессионального бэкграунда профессиональные параноики. Не привыкли и не верят вообще в силу легальных институтов, институтов в принципе, правовых и демократических процедур. Они верят в заговор. В хитро задуманную игру. В коварные планы. Своим психологическим профилем они предрасположены к поиску эзотерических ответов на вполне насущные политические дилеммы, с которыми они сталкиваются», – говорит Соловей.
Над всем этим можно было бы посмеяться, если бы не одно обстоятельство. Именно эти люди, держащие в своих руках деньги и власть, принимают решения, от которых зависит судьба страны. И поди знай, что придёт им в головы завтра.

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