Власти знали о риске теракта в Вене, но нашли себе оправдание

Террорист, расстреливавший людей на улицах Вены, действовал в одиночку, заявил журналистам глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Ранее боевик находился в тюрьме за попытку присоединиться к ИГ*, но был досрочно отпущен.

Речь идёт о Куйтиме Фейзулае, который устроил бойню на улицах австрийской столицы. Он убил и ранил порядка 30 человек, прежде чем правоохранителям удалось его остановить.

Факт в том, что террористу удалось обмануть программу юстиции по дерадикализации людей, добиться преждевременного освобождения, - вынужден был признать глава МВД Австрии.

Он добавил, что в связи с этим необходимо пересмотреть программу содержания и перевоспитания радикальных элементов.

Стоит отметить, что вопрос эффективности программ дерадикализации исламских боевиков в Европе поднимается уже не первый раз. Однако дальше разговоров дело пока так и не заходило.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.