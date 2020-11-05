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Власти знали о риске теракта в Вене, но нашли себе оправдание
05 ноября 2020, 11:15 • 99 • Политика
Террорист, совершивший нападение в Вене, идеально обманул программу дерадикализации, заявил глава МВД Австрии. Преступник был осуждён за попытку присоединиться к ИГ*, но его досрочно выпустили на свободу.
Террорист, расстреливавший людей на улицах Вены, действовал в одиночку, заявил журналистам глава МВД Австрии Карл Нехаммер. Ранее боевик находился в тюрьме за попытку присоединиться к ИГ*, но был досрочно отпущен.
Речь идёт о Куйтиме Фейзулае, который устроил бойню на улицах австрийской столицы. Он убил и ранил порядка 30 человек, прежде чем правоохранителям удалось его остановить.
Он добавил, что в связи с этим необходимо пересмотреть программу содержания и перевоспитания радикальных элементов.
Стоит отметить, что вопрос эффективности программ дерадикализации исламских боевиков в Европе поднимается уже не первый раз. Однако дальше разговоров дело пока так и не заходило.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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