Власти Закарпатской области заявили о четырёх погибших в результате ЧП на полигоне

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Число украинских военнослужащих, погибших на учениях на Ровенском полигоне, возросло до четырёх. Об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля.

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«Двое бойцов погибли на месте, двое по дороге в больницу, ещё четверо ранены», — говорится в сообщении. Ранее в Минобороны Украины заявили о трёх погибших в результате разрыва миномёта на полигоне. По данным СМИ, украинская военная прокуратура возбудила дело.