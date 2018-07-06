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Власти Закарпатской области заявили о четырёх погибших в результате ЧП на полигоне
06 июля 2018, 12:39 • 73 • Украина
Число украинских военнослужащих, погибших на учениях на Ровенском полигоне, возросло до четырёх. Об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной администрации Геннадия Москаля.
© Reuters
«Двое бойцов погибли на месте, двое по дороге в больницу, ещё четверо ранены», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны Украины заявили о трёх погибших в результате разрыва миномёта на полигоне.
По данным СМИ, украинская военная прокуратура возбудила дело.
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