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Власти Закарпатской области заявили о четырёх погибших в результате ЧП на полигоне

06 июля 2018, 12:39  •  73 • Украина
Число украинских военнослужащих, погибших на учениях на Ровенском полигоне, возросло до четырёх. Об этом сообщается на сайте председателя Закарпатской областной администрации  Геннадия Москаля.
 
© Reuters
 

«Двое бойцов погибли на месте, двое по дороге в больницу, ещё четверо ранены», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Украины заявили о трёх погибших в результате разрыва миномёта на полигоне.

По данным СМИ, украинская военная прокуратура возбудила дело.

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