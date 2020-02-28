Власти за, общественники - против: В Праге переименовали площадь и аллею в честь Немцова и Политковской

Площадь, на которой стоит здание посольства России в Чехии, раньше называлась Pod kaštany (переводится "под каштанами"). Теперь она носит имя Бориса Немцова. В нескольких метрах от неё находится аллея Анны Политковской. Она располагается в парке "Стромовка", что возле диппредставительства.

Пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек назвал переименование "однозначно политическим шагом", напомнил ТАСС. С инициативой выступили власти столицы, но Пражский Град идею раскритиковал. Гражданские активисты, в том числе журналисты и политики, тоже не согласились с идеей переименования. В общей сложности против выступило около полутысячи человек.

"Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей этого города", - выразил мнение Кремля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратился к властям чешской столицы с просьбой не забывать и о солдатах Красной армии, которые пали при освобождении Праги от фашистов.