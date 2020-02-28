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Власти за, общественники - против: В Праге переименовали площадь и аллею в честь Немцова и Политковской
28 февраля 2020, 03:54 • 24 • В мире
Мэр Праги Зденек Гржиб сообщил, что 27 февраля в чешской столице появились площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской. По мнению пресс-секретаря главы государства, это был "однозначно политический шаг". Власти города были за переименование, общественники - против категорически.
Площадь, на которой стоит здание посольства России в Чехии, раньше называлась Pod kaštany (переводится "под каштанами"). Теперь она носит имя Бориса Немцова. В нескольких метрах от неё находится аллея Анны Политковской. Она располагается в парке "Стромовка", что возле диппредставительства.
Пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек назвал переименование "однозначно политическим шагом", напомнил ТАСС. С инициативой выступили власти столицы, но Пражский Град идею раскритиковал. Гражданские активисты, в том числе журналисты и политики, тоже не согласились с идеей переименования. В общей сложности против выступило около полутысячи человек.
"Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей этого города", - выразил мнение Кремля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он обратился к властям чешской столицы с просьбой не забывать и о солдатах Красной армии, которые пали при освобождении Праги от фашистов.
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