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Власти Японии о мирном договоре с Россией: "Хорошая возможность"
18 октября 2021, 10:05 • 111 • Политика
Власти Японии высказались о мирном договоре с Россией. По словам генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, это было бы "хорошей возможностью".
Генсек уточнил, что власти страны хотят решить вопрос с Курилами, чтобы не передавать его следующим поколениям. Таким образом он прокомментировал отмечаемую 19 октября 65-ю годовщину подписания советско-японской Совместной декларации 1956 года.
По его словам, мирный договор стал бы "хорошей возможностью подтвердить важность решения проблемы северных территорий". Он добавил, что правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, "решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям".
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