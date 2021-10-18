Власти Японии о мирном договоре с Россией: "Хорошая возможность"

Власти Японии высказались о мирном договоре с Россией. По словам генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, это было бы "хорошей возможностью".

Генсек уточнил, что власти страны хотят решить вопрос с Курилами, чтобы не передавать его следующим поколениям. Таким образом он прокомментировал отмечаемую 19 октября 65-ю годовщину подписания советско-японской Совместной декларации 1956 года.

По его словам, мирный договор стал бы "хорошей возможностью подтвердить важность решения проблемы северных территорий". Он добавил, что правительство Японии стремится подписать мирный договор с Россией, "решив проблему принадлежности четырех северных островов, чтобы не передавать эту проблему следующим поколениям".