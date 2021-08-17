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Власти выделят 7 млрд рублей на воспитание патриотов России

17 августа 2021, 10:50  •  80 • Политика
Правительство планирует выделить 7 млрд рублей на создание в Сети 200 интернет-проектов для "духовно-нравственного" и патриотического воспитания молодёжи.
Правительство России выделит 7 миллиардов рублей Институту развития интернета на "духовно-нравственный" контент в Сети среди молодёжи. В бюджет уже заложено 3 млрд. Об этом пишет РБК, ссылаясь на материалы Федерального казначейства.
Средства пойдут на развитие не менее 200 интернет-проектов, которые также будут призваны воспитывать у молодёжи патриотизм.
В документах проекта отмечено, что деньги пойдут "на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодёжи".
Проекты должны быть созданы до 31 декабря 2021 года.
Гендиректор Института Антон Ключкин сообщил, что отбирать проекты и воплощать идею в жизнь будет специальный продюсерский центр. Ожидается, что участвовать в инициативе будут "Газпром-Медиа", Первый канал, "Яндекс", Национальная Медиа Группа, RT, ВГТРК и другие.
Но некоторые эксперты считают, что тут может возникнуть противоречие. Учредитель Ассоциации производителей веб-контента Антон Калинкин считает, что понимание контента теми, кто распределяет деньги, может не совпасть с представлениями тех, кто его создаёт.

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