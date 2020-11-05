Власти в Мичигане признали "явно искажённые" результаты: Последние итоги президентских выборов в США

Дональд Трамп уверен, что президентским выборам и целостности всей избирательной системы в США был нанесён ущерб. О своей позиции президент написал на личной странице в Twitter. Тем временем штаб Джо Байдена запустил сайт о передаче власти в Белом доме. Но удастся ли обеспечить мирный переход? Протесты на улицах показывают, что шансов минимум. Тем временем мы продолжаем рассказывать о последних итогах голосования.

Вот как выглядит расклад на утро четверга, 5 ноября: в Мичигане победителем признали Байдена.

Фото: www.foxnews.com

Штаб Трампа, напомним, подал иск в суд с требованием остановить подсчёт в Мичигане, где неожиданно получил перевес Байден, притом что там изначально лидировал действующий президент США. Но госсекретарь штата назвала обвинения "безосновательными" - мол, считали голоса по правилам.

Однако чиновница сама же получила опровержение от властей округа Антрим в Мичигане, которые наутро после выборов рассказывали о "явно искажённых" предварительных результатах подсчёта голосов: по их мнению, к этому мог привести "сбой оборудования для подсчётов" или "человеческий фактор".

Напомним, Царьград продолжает онлайн-трансляцию, собирая последние новости о самых скандальных выборах в американской истории.