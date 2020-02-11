Власти в Европе замолчали о проблеме с мигрантами. Справились? • 125 • Аналитика

На пятый год после острого кризиса осени 2015 года, когда Европу трясло и лихорадило из-за потока нахлынувших мигрантов, кажется, ситуация поутихла и жизнь вернулась в привычную колею. Вернулась ли?



Оптимизм экспертов и пессимизм населения

В прошлогоднем докладе экспертов Немецкого фонда интеграции и миграции меры, принятые кабинетом канцлера Меркель, получили высокую оценку. Возглавлявший экспертную группу политолог из Технического университета Дрездена Ханс Форлендер так прокомментировал основные выводы доклада.







«Готова ли Германия к следующему миграционному кризису? – задался вопросом Форлендер и сам себе ответил: – Да, готова. Сначала наплыв мигрантов вызвал шок. Эта ситуация стала для Германии стресс-тестом. Но ФРГ хорошо справилась с этим испытанием. И сейчас более подготовлена к преодолению миграционного кризиса, нежели в 2015 году».



Позицию экспертов фонда разделили далеко не все специалисты. В том числе и во властных структурах. Например, глава Фeдepaльнoгo вeдoмcтвa пo дeлaм мигpaнтoв и беженцев Хaнc-Экxapд Зoммep отметил: половина прибывающих в Германию мигрантов вообще нe пpeдocтaвляет документов органам власти.



«Рeчь идёт o 54% oт oбщeгo кoличecтвa мигpaнтoв, – уточнил Зоммер, – и этo, несмотря нa тo, что oкoлo трети вcex бeжeнцeв прибывает в cтpaну нa caмoлётах». Зоммер ещё много чего наговорил о реальном положении с миграцией в Германии.



«Mы coвepшeннo oтчётливo видим, – заявил чиновник газете Welt, – мнoгиe люди, пpиeзжaющиe к нaм, нe нуждaютcя в убeжищe. В прошлом году мы зарегистрировали 162 тысячи прошений о предоставлении убежища. Это как большой город, который приходит к нам ежегодно».



СМИ назвали Хaнcа-Экxapда Зoммepа возмутителем спокойствия, а канцлер Меркель вскоре отправила говорливого министра в отставку, чтобы не портил благостную картину с миграцией, созданную властью. По ней ситуация выглядит так. В 2015 году Ангела Меркель сказала своё ставшее уже мемом выражение: «Мы справимся!». Значит, докладывать теперь обществу надо: «Справились!»



Статистика знает не всё

Получается не здорово. Вот министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер представил статистику ведомства. По ней число совершенных в Германии преступлений самое низкое с 1992 года. Так министр опроверг циркулирующие в СМИ и обществе слухи, что под видом беженцев в Германию хлынул поток грабителей и насильников, которые теперь портят криминальную статистику.



СМИ с выводом министра не согласились. Они взяли данные по Нижней Саксонии, которую принято считать среднестатистическим эталоном Германии. Земельные власти подчистить цифры ещё не успели. Так что картина получилась несколько иной, чем увидел её министр Зеехофер. Полиция Нижней Саксонии зарегистрировала рост насильственных преступлений на 10,4 процента. В подавляющем большинстве случаев (92,1 процента) его обеспечили мигранты.



То есть, властям Германии, да и всей Европы в целом, молчать о миграционном кризисе нынче выгодно - иначе можно попрощаться с рабочим местом.



Заметим, речь идёт о насильственных преступлениях, которые сильнее всего чувствуют немцы, как «плату за гостеприимство». Если копнуть глубже, как это сделал спикер по вопросам внутренних дел фракции Свободной демократической партии Германии в берлинской Палате представителей Марсель Люте, ситуация выглядит совсем уж безрадостно.



Ссылаясь на данные Ведомства уголовной полиции Берлина, Люте написал доклад об организованной преступности мигрантов. Только в столице Германии следователи выявили 59 действующих оргпреступных группировок.



Из граждан ФРГ состояли 18 из них, остальные – продукт мигрантских диаспор. Хотя и среди обладателей германских паспортов этнических немцев в ОПГ оказалось меньше половины. Основную массу таких группировок составили натурализованные мигранты из Турции и арабских стран.







Шведский премьер признал проблему

На Германию эксперты смотрят особо пристально, поскольку действия её правительства вызвали миграционный кризис в Европе. Меж тем, в других странах Старого Света ситуация сложилась ещё более плачевная. В конце прошлого года по-новому проявила себя «витрина европейского капитализма» Швеция.



Её премьер-министр Стефан Лёвен на своей страничке в Fаcebook вынужден был признать: страна не справилась с миграцией. Она породила рост преступности и сильно подпортила широко разрекламированную шведскую идиллию.



Газета Dagens Nyheter дополнила картину. В стране появились подростковые банды. Они бесчинствуют во многих крупных городах (особенно в Мальмё) и добираются даже до Дании. Криминалист Амир Ростами сообщил изданию: с 2014 по 2018 год количество мужчин 20-29 лет, погибших от огнестрельных ранений, выросло на 200%.



Взрывы случаются так часто, что, по мнению Ростами, параллели можно провести только с зонами боевых действий. В уже упомянутом Мальмё за год «полиция зарегистрировала 45 детонаций взрывных устройств», в городе застрелили 12 человек.



Сорвавшись на откровение, Стефан Лёвен затем смягчил картину. «Во многих отношениях Швеция — всё ещё безопасная страна с низким уровнем преступности, – успокоил шведов премьер. – Большинство прибывших в нашу страну работают и вносят свой вклад в жизнь общества, но обширная иммиграция за короткое время осложнила интеграцию».



Такие откровения политиков – редкость для современной Европы. Действующие власти стараются не выносить обсуждение проблем миграции в общественное пространство, а свою политику представить, как единственно правильную, взвешенную и нацеленную на благо страны. Им подыгрывают проправительственные СМИ. Только чрезвычайные происшествия разрушают на время эту благость.



Замалчиваемые проблемы скрывают за собой человеческие драмы изнасилованных женщин, униженных в школе подростков, обворованных преступниками стариков и просто доверчивых людей, убийства в среде самих новосёлов континента. Всё это трудно объяснить частными случаями или издержками миграционного процесса. Однако властям Европы это пока удаётся… На пятый год после острого кризиса осени 2015 года, когда Европу трясло и лихорадило из-за потока нахлынувших мигрантов, кажется, ситуация поутихла и жизнь вернулась в привычную колею. Вернулась ли?В прошлогоднем докладе экспертов Немецкого фонда интеграции и миграции меры, принятые кабинетом канцлера Меркель, получили высокую оценку. Возглавлявший экспертную группу политолог из Технического университета Дрездена Ханс Форлендер так прокомментировал основные выводы доклада.Позицию экспертов фонда разделили далеко не все специалисты. В том числе и во властных структурах. Например, глава Фeдepaльнoгo вeдoмcтвa пo дeлaм мигpaнтoв и беженцев Хaнc-Экxapд Зoммep отметил: половина прибывающих в Германию мигрантов вообще нe пpeдocтaвляет документов органам власти.«Рeчь идёт o 54% oт oбщeгo кoличecтвa мигpaнтoв, – уточнил Зоммер, – и этo, несмотря нa тo, что oкoлo трети вcex бeжeнцeв прибывает в cтpaну нa caмoлётах». Зоммер ещё много чего наговорил о реальном положении с миграцией в Германии.«Mы coвepшeннo oтчётливo видим, – заявил чиновник газете Welt, – мнoгиe люди, пpиeзжaющиe к нaм, нe нуждaютcя в убeжищe. В прошлом году мы зарегистрировали 162 тысячи прошений о предоставлении убежища. Это как большой город, который приходит к нам ежегодно».СМИ назвали Хaнcа-Экxapда Зoммepа возмутителем спокойствия, а канцлер Меркель вскоре отправила говорливого министра в отставку, чтобы не портил благостную картину с миграцией, созданную властью. По ней ситуация выглядит так. В 2015 году Ангела Меркель сказала своё ставшее уже мемом выражение: «Мы справимся!». Значит, докладывать теперь обществу надо: «Справились!»Получается не здорово. Вот министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер представил статистику ведомства. По ней число совершенных в Германии преступлений самое низкое с 1992 года. Так министр опроверг циркулирующие в СМИ и обществе слухи, что под видом беженцев в Германию хлынул поток грабителей и насильников, которые теперь портят криминальную статистику.СМИ с выводом министра не согласились. Они взяли данные по Нижней Саксонии, которую принято считать среднестатистическим эталоном Германии. Земельные власти подчистить цифры ещё не успели. Так что картина получилась несколько иной, чем увидел её министр Зеехофер. Полиция Нижней Саксонии зарегистрировала рост насильственных преступлений на 10,4 процента. В подавляющем большинстве случаев (92,1 процента) его обеспечили мигранты.То есть, властям Германии, да и всей Европы в целом, молчать о миграционном кризисе нынче выгодно - иначе можно попрощаться с рабочим местом.Заметим, речь идёт о насильственных преступлениях, которые сильнее всего чувствуют немцы, как «плату за гостеприимство». Если копнуть глубже, как это сделал спикер по вопросам внутренних дел фракции Свободной демократической партии Германии в берлинской Палате представителей Марсель Люте, ситуация выглядит совсем уж безрадостно.Ссылаясь на данные Ведомства уголовной полиции Берлина, Люте написал доклад об организованной преступности мигрантов. Только в столице Германии следователи выявили 59 действующих оргпреступных группировок.Из граждан ФРГ состояли 18 из них, остальные – продукт мигрантских диаспор. Хотя и среди обладателей германских паспортов этнических немцев в ОПГ оказалось меньше половины. Основную массу таких группировок составили натурализованные мигранты из Турции и арабских стран.На Германию эксперты смотрят особо пристально, поскольку действия её правительства вызвали миграционный кризис в Европе. Меж тем, в других странах Старого Света ситуация сложилась ещё более плачевная. В конце прошлого года по-новому проявила себя «витрина европейского капитализма» Швеция.Её премьер-министр Стефан Лёвен на своей страничке в Fаcebook вынужден был признать: страна не справилась с миграцией. Она породила рост преступности и сильно подпортила широко разрекламированную шведскую идиллию.Газета Dagens Nyheter дополнила картину. В стране появились подростковые банды. Они бесчинствуют во многих крупных городах (особенно в Мальмё) и добираются даже до Дании. Криминалист Амир Ростами сообщил изданию: с 2014 по 2018 год количество мужчин 20-29 лет, погибших от огнестрельных ранений, выросло на 200%.Взрывы случаются так часто, что, по мнению Ростами, параллели можно провести только с зонами боевых действий. В уже упомянутом Мальмё за год «полиция зарегистрировала 45 детонаций взрывных устройств», в городе застрелили 12 человек.Сорвавшись на откровение, Стефан Лёвен затем смягчил картину. «Во многих отношениях Швеция — всё ещё безопасная страна с низким уровнем преступности, – успокоил шведов премьер. – Большинство прибывших в нашу страну работают и вносят свой вклад в жизнь общества, но обширная иммиграция за короткое время осложнила интеграцию».Такие откровения политиков – редкость для современной Европы. Действующие власти стараются не выносить обсуждение проблем миграции в общественное пространство, а свою политику представить, как единственно правильную, взвешенную и нацеленную на благо страны. Им подыгрывают проправительственные СМИ. Только чрезвычайные происшествия разрушают на время эту благость.Замалчиваемые проблемы скрывают за собой человеческие драмы изнасилованных женщин, униженных в школе подростков, обворованных преступниками стариков и просто доверчивых людей, убийства в среде самих новосёлов континента. Всё это трудно объяснить частными случаями или издержками миграционного процесса. Однако властям Европы это пока удаётся… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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