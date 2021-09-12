Власти Узбекистана отказались приютить сбежавших афганских лётчиков

Власти Узбекистана отказались выполнять требование талибов* выдать им бежавших из страны лётчиков. Но и оставлять их у себе они не намерены: вскоре пилотов с семьями отправят на американскую военную базу. Договорённость с США наконец достигнута.

На данный момент в Узбекистане находится 585 пилотов афганских ВВС, покинувших родину на боевых самолётах и вертолётах после прихода к власти в стране движения "Талибан"*. Вместе с ними эвакуировались и их семьи.

Сегодня стало известно, что всех пилотов вместе с родными перебросят на одну из военных баз США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Название базы не раскрывается, но уточняется, что договорённость с СШ достигнута.

Узбекистан не раз подчёркивал, что не станет принимать беженцев из Афганистана — им лишь оказывают помощь в дальнейшем транзите. Ранее стало известно, что талибы* оказывали давления на узбекистанские власти, требуя выдать им бежавших лётчиков.

* Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.