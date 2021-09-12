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Власти Узбекистана отказались приютить сбежавших афганских лётчиков

12 сентября 2021, 09:25  •  211 • Политика
Власти Узбекистана отказались выполнять требование талибов* выдать им бежавших из страны лётчиков. Но и оставлять их у себе они не намерены: вскоре пилотов с семьями отправят на американскую военную базу. Договорённость с США наконец достигнута.
На данный момент в Узбекистане находится 585 пилотов афганских ВВС, покинувших родину на боевых самолётах и вертолётах после прихода к власти в стране движения "Талибан"*. Вместе с ними эвакуировались и их семьи.
Сегодня стало известно, что всех пилотов вместе с родными перебросят на одну из военных баз США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Название базы не раскрывается, но уточняется, что договорённость с СШ достигнута.
Узбекистан не раз подчёркивал, что не станет принимать беженцев из Афганистана — им лишь оказывают помощь в дальнейшем транзите. Ранее стало известно, что талибы* оказывали давления на узбекистанские власти, требуя выдать им бежавших лётчиков.
* Талибы, "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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