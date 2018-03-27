Власти умалчивают о количестве погибших в Кемерово?

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По рассказам жителей города, врачей и пожарных, погибших в Кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" уже более 300 человек. Пострадавших семей заставляют подписывать подписку о неразглашении. По официальной версии властей погибших 64 человека. Есть информация, что трупы вывезли в Кедровку (за кедровкой есть ангар). Это было сделано в сопровождении омона. Вывезли в 2 часа ночи. Все это сделано чтобы утром открыто показать народу морги и показать только 64 погибших.

Губернатор города не приехал к месту пожара. Как он объяснил, он не стал приезжать, чтобы его кортеж не мешал пожарным. В его городе люди сгорели, а он без кортежа никуда. На митинг к людям утром 27го марта он также не явился.