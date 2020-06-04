Власти Украины заявили, что засекретят часть стратегии по «возвращению» Крыма

Киев, 2 июня. Часть так называемой стратегии по «возвращению» Крыма в состав Украины будет засекречена. Об этом заявил представитель президента Украины Антон Кориневич.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке специалистами министерства стратегии «деоккупации» Крыма. Он заявил, что стратегией Киева в вопросе «возвращения» полуострова является «игра вдолгую».

После этого Кориневич в интервью «Укринформу» сказал, что якобы представительство президента Украины в Крыму уже возобновило процесс по наработке данной стратегии и создала рабочую группу, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. При этом Кориневич отметил, что часть данной «стратегии» будет закрытой.

«Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — сказал он.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя планы Киева по «деоккупации», озвучил несколько причин, по которым возвращение полуострова в состав Украины невозможно. По его мнению, власти Украины смотрят на Крым, как на территорию без людей и их интересов. Он отметил, что именно «такой безмозглый подход стал причиной потери Украиной сначала Крыма, а потом Донбасса».

Стоит отметить, что Крым стал частью РФ после мартовского референдума в 2014 году, на котором подавляющее число местных жителей поддержали воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».