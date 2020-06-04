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Власти Украины заявили, что засекретят часть стратегии по «возвращению» Крыма

04 июня 2020, 07:55  •  67 • Украина
Киев, 2 июня. Часть так называемой стратегии по «возвращению» Крыма в состав Украины будет засекречена. Об этом заявил представитель президента Украины Антон Кориневич.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке специалистами министерства стратегии «деоккупации» Крыма. Он заявил, что стратегией Киева в вопросе «возвращения» полуострова является «игра вдолгую».
После этого Кориневич в интервью «Укринформу» сказал, что якобы представительство президента Украины в Крыму уже возобновило процесс по наработке данной стратегии и создала рабочую группу, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. При этом Кориневич отметил, что часть данной «стратегии» будет закрытой.
«Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности», — сказал он.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя планы Киева по «деоккупации», озвучил несколько причин, по которым возвращение полуострова в состав Украины невозможно. По его мнению, власти Украины смотрят на Крым, как на территорию без людей и их интересов. Он отметил, что именно «такой безмозглый подход стал причиной потери Украиной сначала Крыма, а потом Донбасса».
Стоит отметить, что Крым стал частью РФ после мартовского референдума в 2014 году, на котором подавляющее число местных жителей поддержали воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
Автор: Сергей Андреев

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