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Власти Украины заявили, что засекретят часть стратегии по «возвращению» Крыма
04 июня 2020, 07:55 • 67 • Украина
Киев, 2 июня. Часть так называемой стратегии по «возвращению» Крыма в состав Украины будет засекречена. Об этом заявил представитель президента Украины Антон Кориневич.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о разработке специалистами министерства стратегии «деоккупации» Крыма. Он заявил, что стратегией Киева в вопросе «возвращения» полуострова является «игра вдолгую».
После этого Кориневич в интервью «Укринформу» сказал, что якобы представительство президента Украины в Крыму уже возобновило процесс по наработке данной стратегии и создала рабочую группу, которую возглавляет вице-премьер-министр Алексей Резников. При этом Кориневич отметил, что часть данной «стратегии» будет закрытой.
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя планы Киева по «деоккупации», озвучил несколько причин, по которым возвращение полуострова в состав Украины невозможно. По его мнению, власти Украины смотрят на Крым, как на территорию без людей и их интересов. Он отметил, что именно «такой безмозглый подход стал причиной потери Украиной сначала Крыма, а потом Донбасса».
Стоит отметить, что Крым стал частью РФ после мартовского референдума в 2014 году, на котором подавляющее число местных жителей поддержали воссоединение с Россией. Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».
Автор: Сергей Андреев
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