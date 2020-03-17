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Власти Украины закрыли границу с Крымом из-за коронавируса
17 марта 2020, 16:35 • 64 • Украина
Киев, 17 марта. Власти Украины приняли решение приостановить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом до 3 апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД страны.
В ведомстве уточнили, что пропускать будут только граждан Украины. Исключением также станет выезд и въезд «лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий».
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал указ, направленный на борьбу с коронавирусной инфекцией и ее распространением на территории страны. Государство закрыло границу для иностранцев на две недели.
Власти страны ввели карантин, который будет действовать почти месяц. Временно закрыли несколько пограничных пунктов пропуска, в том числе и у линии соприкосновения в Донбассе. Правительство поручило обеспечить экстренную эвакуацию своих граждан из Италии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе объявила пандемию нового типа коронавируса в мире. По последним данным, от осложнений, вызванных инфекцией, скончались уже более семи тысяч человек.
Крым с 2014 года является российским регионом. Полуостров воссоединился с РФ в результате народного референдума, который прошел в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом.
Автор: Екатерина Скворцова
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