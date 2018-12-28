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Власти Украины ввели санкции против археологов, работавших в Крыму
28 декабря 2018, 02:39 • 16 • Политика
Украина ввела санкции против археологов за раскопки в Крыму. В Киеве похвастали, что будут "преследовать" не только политиков и бизнесменов, посещающих Крым.
Власти Украины ввели санкции в отношении археологов, проводивших раскопки в Крыму. Об этом сообщил украинский министр по делам Крыма и Донбасса Вадим Черныш.
Он отметил, что Киев занимается "преследованием" не только политиков и бизнесменов, которые посещают Крым и работают на полуострове. В санкционные списки Украины также были включены археологи, занимавшиеся раскопками на полуострове.
Напомним, что во время строительства моста через Керченский пролив было сделано множество археологических открытий. В 2018 году наиболее значимыми находками стали античная статуя IV века до нашей эры и некрополь поздних скифов.
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