Власти Украины ввели санкции против археологов, работавших в Крыму

Украина ввела санкции против археологов за раскопки в Крыму. В Киеве похвастали, что будут "преследовать" не только политиков и бизнесменов, посещающих Крым.

Власти Украины ввели санкции в отношении археологов, проводивших раскопки в Крыму. Об этом сообщил украинский министр по делам Крыма и Донбасса Вадим Черныш.

Он отметил, что Киев занимается "преследованием" не только политиков и бизнесменов, которые посещают Крым и работают на полуострове. В санкционные списки Украины также были включены археологи, занимавшиеся раскопками на полуострове.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму", - цитирует украинское издание УНН слова министра.

Напомним, что во время строительства моста через Керченский пролив было сделано множество археологических открытий. В 2018 году наиболее значимыми находками стали античная статуя IV века до нашей эры и некрополь поздних скифов.