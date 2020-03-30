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Власти Украины воспользовались вспышкой вируса для продажи земли
30 марта 2020, 13:35 • 32 • Политика
Скандальный законопроект планируют принять, пока гражданам запрещено выходить на митинги из-за карантина
Власти Незалежной придумали, как обойти недовольство населения по поводу отмены моратория на продажу сельхозугодий. Они ввели жесткие меры против распространения коронавируса, запрещающие все виды уличных протестов, и в это время решили созвать внеочередное заседание Верховной рады, чтобы принять закон о распродаже земли. Об этом предупредила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
"Прикрываясь эпидемией, власть готовится провернуть аферу века!" – заявила она в "Фейсбук".
По ее данным, подписание документа будет представлено так, будто это единственный шанс получить кредит МВФ, без которого украинская экономика якобы не справится с кризисом, начавшемся из-за пандемии.
"Это обман и циничная манипуляция", – возмутилась Тимошенко. По ее мнению, власть проталкивает свою идею, против которой ранее выступали многие политики, аграрии и простые украинцы, поскольку в результате главное богатство страны попадет в руки иностранцев, передает телеканал "360".
Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действовал на Украине почти 20 лет. С идеей отменить его выступила команда президента Владимира Зеленского. Ранее в стране прошли массовые протесты против данного законопроекта.
По последним данным, на Украине больны коронавирусом 480 человек, 11 заболевших скончались. С 27 марта страна полностью изолирована от мира – домой попасть не могут даже украинцы, оказавшиеся за границей.
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