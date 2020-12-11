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Власти Украины вмешались в приднестровский кризис

11 декабря 2020, 11:50  •  98 • Политика
Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев озадачился российскими миротворцами
Украинские власти продолжат выступать за поддержку территориальной целостности Молдавии, настаивая на выводе военного контингента из Приднестровья. С соответствующим заявлением обратился к местным властям глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая в Кишиневе.
Согласно приведенным данным, глава МИД Незалежной успел встретиться со своим молдавским коллегой Аурелием Чокоем, заявив, что Киев выступает за вывод миротворческих войск из территории Приднестровья, передает телеканал "360". Таким образом, передает RT, Украина поддерживает позицию республики в вопросе Днестра.
Также Кулеба сообщил, что Киеву и Кишиневу необходимо приступить к объединению усилий и "взяться за решение хронических проблем", приступив к реализации общих договоренностей и соглашений в экономической сфере, туризме и инфраструктуре.
Главы МИД обоих государств намерены провести двусторонние консультации в вопросе "европейской интеграции". По словам Кулебы, Киев заинтересован в "европейской и процветающей Молдавии", о чем заявляется на сайте украинского МИД.
Также глава украинского МИД выступил за объединения усилий Незалежной и Молдавии в "Крымской платформе", выразив надежду на активное содействие Кишинева в вопросе "возврата" полуострова. Кулеба поблагодарил власти Молдавии за оказание поддержки в вопросе независимости и целостности Незалежной.

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