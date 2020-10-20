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Власти Украины в тисках: США запретили русское спасение, а народ требует принять помощь Путина
20 октября 2020, 20:20 • 182 • Политика
Украинцы против приказа американских хозяев и за помощь от Путина. Опрос показал, что большинство граждан Украины за приобретение у России вакцины от COVID-19, вопреки требованию посольства США дождаться западной сыворотки.
На Украине сложилась патовая ситуация, власти страны по указке США категорично отказались от российской вакцины, однако народ на улицах требует принять помощь, предложенную президентом России. Об этом свидетельствуют данные опросов украинцев.
Глава России Владимир Путин говорил, что если Украина попросит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, то Москва предоставит её Киеву. Украинский министр здравоохранения изначально не исключал такой возможности, но затем резко переменил своё мнение.
Кроме того, отличился и президент Украины Владимир Зеленский. В ответ на предложение предоставить вакцину он назвал сыворотку "непроверенной" и объявил о намерении дождаться американских или европейских препаратов.
В то же время опрос, проведённый украинским изданием "Страна", показал, что большинство украинцев считают жизни людей важнее политики. Респонденты заявили, что российскую вакцину можно и нужно приобрести. Опросы в Сети показывают аналогичный результат.
А один украинский бизнесмен, занимающийся поставками медтехники, и вовсе признался, что украинские политики и олигархи обрывают телефон вопросами о том, где можно купить российский препарат для вакцинации. Тем временем Украина уже вошла в десятку стран в мире с наибольшей смертностью от COVID-19.
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