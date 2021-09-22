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Власти Украины решили сменить крымским татарам алфавит: На всё про всё – 4 года

22 сентября 2021, 16:55  •  210 • Политика
Правительство Украины намерено утвердить алфавит крымско-татарского языка на латинице и перевести на него крымских татар в течение ближайших четырёх лет.
Власти Украины собираются в течение четырёх лет перевести крымских татар с кириллицы на латиницу. О планах украинского кабмина рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.
Смену алфавита для крымских татар в Киеве оправдывают тем, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Также смена алфавита якобы позволит лучше интегрироваться в цифровые платформы.
Профильный правительственный комитет уже поддержал проект постановления кабмина об утверждении алфавита крымско-татарского языка на основе латинской графики,
- заявили в украинском министерстве.
Добавляется, что решение о смене алфавита будет принято уже в самое ближайшее время. Новый крымско-татарский алфавит будет состоять из 31 буквы. Переход на него планируется осуществить в течение четырёх лет.

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