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Власти Украины решили сменить крымским татарам алфавит: На всё про всё – 4 года
22 сентября 2021, 16:55 • 210 • Политика
Правительство Украины намерено утвердить алфавит крымско-татарского языка на латинице и перевести на него крымских татар в течение ближайших четырёх лет.
Власти Украины собираются в течение четырёх лет перевести крымских татар с кириллицы на латиницу. О планах украинского кабмина рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.
Смену алфавита для крымских татар в Киеве оправдывают тем, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Также смена алфавита якобы позволит лучше интегрироваться в цифровые платформы.
- заявили в украинском министерстве.
Добавляется, что решение о смене алфавита будет принято уже в самое ближайшее время. Новый крымско-татарский алфавит будет состоять из 31 буквы. Переход на него планируется осуществить в течение четырёх лет.
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