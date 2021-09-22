Власти Украины решили сменить крымским татарам алфавит: На всё про всё – 4 года

Правительство Украины намерено утвердить алфавит крымско-татарского языка на латинице и перевести на него крымских татар в течение ближайших четырёх лет.

Власти Украины собираются в течение четырёх лет перевести крымских татар с кириллицы на латиницу. О планах украинского кабмина рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий.

Смену алфавита для крымских татар в Киеве оправдывают тем, что латиница лучше соответствует фонетике тюркских языков. Также смена алфавита якобы позволит лучше интегрироваться в цифровые платформы.

Профильный правительственный комитет уже поддержал проект постановления кабмина об утверждении алфавита крымско-татарского языка на основе латинской графики,

- заявили в украинском министерстве.

Добавляется, что решение о смене алфавита будет принято уже в самое ближайшее время. Новый крымско-татарский алфавит будет состоять из 31 буквы. Переход на него планируется осуществить в течение четырёх лет.