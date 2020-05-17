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Власти Украины решили провести переговоры со своими представителями Донбасса

17 мая 2020, 11:55  •  178 • Украина
Киев, 17 мая. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев представит своих кандидатов от неподконтрольных территории Донбасса на следующей встрече контактной группы.
Ермак подчеркнул, что согласовывать исполнение минских договоренностей с представителями Донецкой и Луганской народных республик Украина не намерена.
«Украина представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в частности из числа украинских граждан — внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных образований», — сказал он.
Глава офиса президента добавил, что Киев готов согласовывать выполнение минских соглашений с украинскими гражданами, не имеющими отношения к «незаконным вооруженным группировкам и непризнанным образованиям».
«По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса», — отметил Ермак.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. В МИД ДНР заявили, что замена представителей Киева на переговорах не принесла подвижек в мирном урегулировании конфликта.
Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота правительства. Несмотря на продолжающиеся переговоры контактной группы, перестрелки в Донбассе продолжаются до сих пор. По данным ООН, жертвами конфликта стали не менее 11 тысяч человек.
Автор: Виталий Рыжков

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